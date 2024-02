Apple soll weiterhin mit Klapp-iPhones experimentieren

Apple experimentiert weiterhin mit faltbaren iPhone-Modellen. Diese Erkenntnis sollte an sich niemand überraschen, ein aktueller Artikel des Magazins The Information liest sich allerdings so, als würden sich aus diesem Projekt inzwischen einigermaßen konkrete Pläne entwickeln.

Als Quelle wird eine Person mit unmittelbarer Kenntnis der Vorgänge genannt. Dem zufolge arbeitet Apple mit Partnern in Asien zusammen, um mindestens zwei Prototypen von Klapp-iPhones mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen zu erhalten. Konkrete Planungen bezüglich einer tatsächlichen Markteinführung der Geräte gebe es allerdings nicht.

Apple muss den Markt beobachten

Überbewerten darf man solche Meldungen sicherlich nicht, aber es steht außer Frage, dass Apple dieses Marktsegment sorgfältig im Auge behält und auch seine eigenen Überlegungen und Versuche diesbezüglich anstellt. Der Apple-Konkurrent Samsung ist inzwischen seit mehreren Jahren auf diesem Markt aktiv und hat im Juli mit den Modellen Galaxy Z Fold5 und Galaxy Flip5 die neueste Generation seiner Klapptelefone vorgestellt.

Bei den Geräten dieser Produktkategorie mag es sich weiterhin um Exoten handeln, doch klingt die Möglichkeit durchaus reizvoll, ein kompaktes Smartphone in der Tasche zu tragen, das sich bei Bedarf zu einem kleinen Tablet erweitern lässt. Apple wird nachgesagt, dass die bisherigen Prototypen im aufgeklappten Zustand auf das Format eines iPad mini abzielen.

Werbespot für die aktuellen Samsung-Klapptelefone

Die bislang in diesem Segment erhältlichen Geräte verfolgen verschiedene Ansätze, die sich stellvertretend anhand der aktuellen Foldables von Samsung nachvollziehen lassen. Bei der kompakteren Variante wird die Längsseite zu einem kleinen Quadrat zusammengeklappt, wer mehr Platz in der Tasche hat, kann das in Buchform zusammengeklappte Galaxy Z Fold5 wählen und hat geschlossen ein 6,2 Zoll großes und im geöffneten Modus ein 7,6 Zoll großes Hauptdisplay zur Verfügung. Zur Einordnung: Das iPad mini verfügt über eine Diagonale von 8,3 Zoll und das iPhone 15 Pro Max ist mit einem 6,7 Zoll großen Bildschirm ausgestattet.