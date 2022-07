Neu in iOS 16: Lockdown – Das ist der neue Blockierungsmodus

Allerdings lassen sich einzelne Webseiten jederzeit auch aus dem Blockierungsmodus entfernen. So könnt ihr für jede Domain der ihr vollkommen vertraut (und bei der ihr keine Funktionen vermissen möchtet) eine Ausnahme definieren. Anschließend stehen auf diesen Webseiten wieder alle Safari-Funktionen in gewohnter Schnelligkeit zur Verfügung – auch wenn der Rest des Systems weiter in Blockierungsmodus betrieben wird.

Um eben jene Menschen, die sich besonders vor autoritären Regimen in Acht nehmen müssen, mit einem besseren Basisschutz zu versorgen, wird Apple in iOS 16 den neuen Blockierungsmodus einführen.

