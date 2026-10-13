Smartphones an Schulen: Was Jugendliche selbst wollen

Über Handyverbote an Schulen wird inzwischen beinahe täglich diskutiert. Politiker fordern strengere Regeln, Elternverbände warnen vor pauschalen Einschränkungen und Wissenschaftler untersuchen die Folgen intensiver Smartphone-Nutzung. Diejenigen, um die es eigentlich geht, kommen dabei vergleichsweise selten selbst zu Wort.

Das ändert eine neue Ausgabe von „logo! no.front“ bei KiKA. In der am 10. Oktober veröffentlichten Sendung diskutieren sechs Jugendliche über Sinn und Unsinn schulischer Smartphone-Verbote. Moderiert von Maral Bazargani und Sherif Rizkallah tauschen sie persönliche Erfahrungen aus und versuchen, die Argumente der Gegenseite nachzuvollziehen.

Zwischen Ablenkung und Selbstbestimmung

Die Ausgangslagen unterscheiden sich erheblich. Während an einer Schule Lehrkräfte weitgehend selbst über die Handynutzung entscheiden, müssen Jugendliche andernorts ihre Geräte ausgeschaltet im Rucksack lassen oder vor Unterrichtsbeginn in verschließbaren Taschen verstauen.

Einige der Teilnehmer begrüßen solche Einschränkungen ausdrücklich. Sie berichten davon, selbst bei ausgeschalteten Benachrichtigungen regelmäßig zum Smartphone zu greifen. Andere halten Verbote für überzogen und verweisen auf sinnvolle Einsatzmöglichkeiten im Unterricht.

Besonders deutlich werden die unterschiedlichen Erfahrungen beim sozialen Miteinander. Während eine Teilnehmerin von Ausgrenzung wegen ihres älteren Smartphones berichtet, schildert eine andere, wie Mitschüler ohne ihre Zustimmung Fotos verbreiteten. Dem stehen positive Erinnerungen an gemeinsame Spiele und Fotos gegenüber.

Verbote allein lösen nicht alle Probleme

Die Sendung greift auch wissenschaftliche Erkenntnisse zur Ablenkung auf. Schon die Anwesenheit eines Smartphones kann demnach Konzentration kosten. Die Jugendlichen erkennen diesen Effekt teilweise aus ihrem Alltag wieder, widersprechen aber der Vorstellung, dass alle gleichermaßen betroffen seien.

Die Diskussion ergänzt damit die Ergebnisse einer früheren Jugendbefragung, bei der sich 56 Prozent gegen pauschale Handyverbote ausgesprochen hatten. Gleichzeitig erkannten viele Befragte deren mögliche Vorteile für Konzentration und soziale Kontakte an.

Bei KiKA zeichnet sich ebenfalls keine einfache Lösung ab. Einige Jugendliche wünschen sich konsequente Verbote, andere verbindliche Regeln mit Ausnahmen. Mehrere sprechen sich dafür aus, Medienkompetenz stärker im Unterricht zu vermitteln und über problematische Nutzungsgewohnheiten aufzuklären.