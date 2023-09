Schlau wie ChatGPT: Siri-Neustart in iOS 18?

Dass Apple mit Blick auf Googles Bard und dem GPT-4 Modell von OpenAI unter Zugzwang steht, ist Konsens in der Branche. Unklar ist nur noch wann und in welchem Umfang Apple eine eigene KI bereitstellen wird.

Zuletzt hatte der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg von Apples KI-Anstrengungen berichtet und gemeldet, dass das Unternehmen an einem KI-Framework mit dem Codenamen Ajax arbeiten würde. Ein Chatbot den einige Angestellte in Cupertino bereits als „Apple GPT“ bezeichnen würden.

