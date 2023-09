Deezer-App macht Erstellen von Playlists einfacher

Das Funktions-Update erweitert das Menü zum Hinzufügen von Songs zu einer Wiedergabeliste zwar nur um ein kleines Suchfeld an oberster Stelle. Damit wird es jedoch deutlich einfacher, den Soundtrack für die nächste Party oder was auch immer zu erstellen. Ihr müsst das Playlist-Menü für die Suche nach passenden Titeln nicht mehr verlassen, sondern könnt dies direkt im gleichen Fenster erledigen.

Insert

You are going to send email to