Qi2 mit 25 Watt: Aktiv gekühlte iPhone-Autohalterungen im Vergleich

Aktiv gekühlte Autohalterungen mit einer kabellosen Ladeleistung von bis zu 25 Watt sind inzwischen von mehreren Herstellern erhältlich. Neben dem bereits vorgestellten Modell von Ugreen stehen vergleichbare Lösungen von ESR, Mcdodo und Lisen zur Wahl.

Allen vier Modellen gemeinsam ist die magnetische Befestigung des iPhones und ein Kühlsystem, das den temperaturbedingten Rückgang der Ladeleistung begrenzen soll. Unterschiede gibt es vor allem bei der Montage, dem mitgelieferten Zubehör und beim Preis.

ESR OmniLock mit Autoadapter

Die OmniLock-Halterung von ESR unterstützt Qi2.2 und lädt kompatible Geräte mit bis zu 25 Watt. Die als CryoBoost bezeichnete Kühlung kombiniert einen Lüfter mit der Wärmeabfuhr über die Kontaktfläche.

Die Halterung wird mit einem verstellbaren Haken am Lüftungsgitter befestigt. Ein drehbarer Arm und ein Kugelgelenk erlauben die Ausrichtung im Hoch- oder Querformat. Zum Lieferumfang gehören ein USB-C-Kabel und ein Autoadapter mit USB-A- und USB-C-Anschluss. Für die maximale Ladeleistung verlangt ESR eine Stromquelle mit mindestens 35 Watt.

25 Watt stehen nur bei entsprechend kompatiblen iPhone-Modellen zur Verfügung. Ältere Geräte vom iPhone 12 bis zum iPhone 15 werden mit höchstens 15 Watt geladen. Die Halterung wird bei Amazon für rund 60 Euro angeboten.

Ugreen setzt ebenfalls auf Lüfter und Kühlelement

Ugreens MagFlow-Pro-Halterung verbindet einen Lüfter mit einem thermoelektrischen Kühlelement und wärmeleitenden Materialien. Auch hier soll die aktive Temperaturkontrolle dafür sorgen, dass das iPhone seine maximale Ladeleistung länger beibehält.

Das Qi2-zertifizierte Modell liefert bei unterstützten iPhones bis zu 25 Watt, während ältere Generationen auch hier auf 15 Watt begrenzt bleiben. Für den vollständigen Betrieb von Ladeelektronik und Kühlung empfiehlt Ugreen eine Stromversorgung mit 45 Watt. Ein entsprechend leistungsfähiger Autoadapter wird daher unter Umständen zusätzlich benötigt. Die Halterung wird am Lüftungsgitter angebracht und kostet derzeit knapp 40 Euro.

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Mcdodo mit einziehbarem Kabel

Mcdodo kombiniert sein Qi2.2-Ladegerät mit einem bis zu 77 Zentimeter langen, einziehbaren USB-C-Kabel. Damit lässt sich die Leitung bei Nichtgebrauch im Gehäuse verstauen. Angeboten werden Befestigungen für das Lüftungsgitter und das Armaturenbrett.

Für die Kühlung setzt der Hersteller ebenfalls auf einen Lüfter und ein thermoelektrisches Element. Das iPhone soll dadurch auch bei längeren Fahrten mit Navigation weniger stark erwärmt werden. N52-Magnete halten das Gerät, der Ladekopf kann um 360 Grad gedreht werden.

Mcdodo nennt eine maximale kabellose Ladeleistung von 25 Watt. Ein ausreichend starkes Netzteil gehört den Produktangaben zufolge allerdings nicht zum Paket. Preislich liegt das Modell mit derzeit rund 51 Euro auf dem Niveau der Konkurrenz.

Lisen liefert einen 95-Watt-Adapter mit

Das Qi2.2-Modell von Lisen wird zusammen mit einem Autoadapter angeboten, dessen beide Anschlüsse insgesamt bis zu 95 Watt bereitstellen sollen. Damit kann die Halterung mit ausreichend Leistung versorgt und gleichzeitig ein weiteres Gerät per Kabel geladen werden.

Die magnetische Ladefläche verfügt über einen integrierten Lüfter. Neben einer Halterung für das Lüftungsgitter liefert Lisen auch eine Klebehalterung für das Armaturenbrett mit. Die maximale kabellose Ladeleistung wird ebenfalls mit 25 Watt angegeben.

Das Komplettpaket ist aktuell für rund 37 Euro erhältlich und damit insbesondere für Käufer interessant, die noch keinen ausreichend leistungsfähigen USB-C-Adapter im Fahrzeug besitzen.