QuickScan: Großes Update für den kostenlosen Dokumentenscanner

Mit dem aktuellen Update auf Version 8.4 erweitert die iOS-App QuickScan ihr Funktionsspektrum deutlich. Die Anwendung dient der digitalen Erfassung und Verarbeitung von Dokumenten und verzichtet dabei bewusst auf eine internetbasierte Datenverarbeitung – sämtliche Funktionen laufen lokal auf dem Gerät. Entwickelt wird QuickScan von Jonathan Van den Schrieck, der auch in der neuen Version zahlreiche Rückmeldungen von Nutzern aufgegriffen hat.

Spotlight-Integration und optimierte Texterkennung

Eine der zentralen Neuerungen betrifft die Suchfunktionen innerhalb der App. Nutzer können ihre gescannten Dokumente nun direkt über die systemweite Spotlight-Suche auffinden – vorausgesetzt, sie verwenden iOS 18. Parallel wurde auch die interne Volltextsuche verbessert: Erfasste Texte lassen sich nun einfacher durchforsten, was insbesondere bei größeren Dokumentensammlungen hilfreich sein kann. Ebenso wurde das Vorschaufenster überarbeitet, das die Lesbarkeit von Texten vor dem Export erleichtern soll.

Mehr Automatisierung und flexibler Import

Auch die Automatisierungsmöglichkeiten wurden ausgebaut. Die App bietet nun zusätzliche Aktionen für die Kurzbefehle-App von Apple. Damit lassen sich wiederkehrende Arbeitsabläufe stärker individualisieren – etwa durch vordefinierte Exporte oder automatisches Sortieren gescannter Inhalte in bestimmte Ordner. Der Dateiimport erlaubt es nun außerdem, einzelne Dateien direkt als eigenständige Dokumente zu übernehmen. Der jeweilige Dateiname wird dabei automatisch als Titel gesetzt.

QuickScan bietet weiterhin Funktionen wie eine OCR-Texterkennung mit Unterstützung zahlreicher Sprachen, das Signieren von Dokumenten sowie die Integration in verschiedene Cloud-Dienste. Die App bleibt dabei vollständig offlinefähig. Der Entwickler verfolgt ein spendenbasiertes Modell: die App lässt sich kostenlos nutzen, macht aber so lange auf die Spendenfunktion aufmerksam, bis diese einmal in Anspruch genommen wurde.