Scanner-Apps: Scanner Pro verbessert – QuickScan als aktuelle Empfehlung

Scanner Pro lässt sich weiterhin kostenlos laden und auch ohne Bezahlung nutzen, baut dann allerdings Wasserzeichen in die Scans ein und sperrt die sonst integrierte Funktion zur Texterkennung. Die Vollversion Scanner Pro Plus schlägt mit einem Jahrespreis von 21,99 Euro zu Buche.

Falls ihr in den Jahren zuvor auf unsere Empfehlung gehört und Scanner Pro damals noch günstig gekauft habt, könnt ihr die App aber auch heute noch ohne Abo in vollem Umfang nutzen und von den weiterhin ausgespielten Updates profitieren. Die Änderungen mit der neuesten Version 8.13.2 sind dann auch eine kleine Erwähnung wert, wird hier doch endlich ein Umstand beseitigt, der vor allem dann nerven konnte, wenn sich viele Scans in der Übersicht der App angesammelt haben.

Insert

You are going to send email to