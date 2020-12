Scanner Pro: Premium-App wechselt in Abo-Lager

Der bislang zum Einmalkauf angebotene Dokumenten-Scanner Scanner Pro der Software-Schmiede Readdle wechselt mit seiner heutigen Aktualisierung auf Version 8.0 ins Lager der Abo-Applikationen und läuft damit in den Fußstapfen des ähnlichen beliebten Kategorie-Konkurrenten ScanBot, der einen vergleichbaren Wechsel des Geschäftsmodells mit seiner Veräußerung im März durchlebte.

Bestandskunden behalten alle Funktionen

Die wichtigste Information für Bestandskunden vorweg: Wer Scanner Pro bereits erworben hat, darf alle bisherigen Funktion auch in der runderneuerten Version 8.0 wieder nutzen und verliert keine Feature. Ein Entgegenkommen, das wir so ebenfalls von ScanBot kennen. Für Neukunden der App, die jetzt kostenlos geladen werden kann und so auch mehr Geräten als bislang ausprobiert werden dürfte, gilt allerdings: Die Pro-Funktionen der App müssen für rund 20 Euro im Jahr freigeschaltet werden.

Das Premium-Abo ist dabei Optional und muss zum Einsatz der Basis-Funktionen nicht abgeschlossen werden. Zu diesen gehört das Scannen mit Wasserzeichen auf den fertigen Dokumenten sowie der Synchronisierung mehrerer Geräten per iCloud. Zahlende Nutzer scannen ohne Wasserzeichen, nutzen die neue, lokale Texterkennung in 26 Sprachen, den Passwortschutz, den Auto-Upload und die Volltextsuche der App.

Alternativ: QuickScan und Notizen

Wie gesagt, Bestandskunden bekommen vom Wechsel wenig mit, wollen im Freundes- und Bekanntenkreis fortan aber vielleicht eine neue App zum Thema empfehlen. Hier sei an QuickScan erinnert. Der komplett kostenlose Download (Spenden sind möglich), erfasst Seiten vor der Kamera automatisch, hat eine Texterkennung an Bord und leistet, trotz altbackener Oberfläche, grundsolide Arbeit.

Ebenfalls nicht in Vergessenheit geraden sollte die Scan-Funktion der vorinstallierten Notizen-App Apples. Diese lässt sich mit einem langen Druck auf das Notizen-Icon direkt aufrufen.