Pulse: Freier Intervalltimer für Watch und iPhone mit einfacher Bedienung

Mit Pulse steht eine neue Applikation für Apple Watch und iPhone bereit, die sich auf zeitgesteuerte Trainingsabläufe konzentriert. Der Ansatz ist bewusst reduziert gehalten. Nutzer legen Trainingsdauer, Pausenzeit und Wiederholungen fest und starten anschließend die Session. Die Steuerung erfolgt direkt am Handgelenk oder über das iPhone.

Die Anwendung deckt typische Szenarien wie Intervalltraining, Boxrunden oder Dehnübungen ab. Auch für Meditation oder einfache Zeitabläufe in anderen Bereichen lässt sich die Applikation einsetzen. Die Bedienung erfolgt ohne Benutzerkonto und ohne Internetverbindung. Alle Einstellungen bleiben lokal auf dem Gerät gespeichert.

Klare Struktur für wiederkehrende Abläufe

Im Mittelpunkt steht ein klassischer Intervalltimer. Trainingsphasen lassen sich zwischen fünf und 300 Sekunden einstellen. Pausen können zwischen null und 120 Sekunden definiert werden. Die Anzahl der Wiederholungen reicht von einer bis zu 50 Einheiten. Vor Beginn startet ein kurzer Countdown, der den Einstieg vorbereitet.

Während der Nutzung zeigt ein kreisförmiger Fortschrittsring den aktuellen Zeitverlauf an. Dieser leert sich sichtbar mit jeder laufenden Phase. Übergänge zwischen Belastung und Pause werden durch Vibrationen signalisiert. Zusätzlich lassen sich akustische Hinweise für Trainingsabschnitte aktivieren.

Fokus auf Apple Watch und Datenschutz

Ein zentrales Merkmal ist die eigenständige Nutzung auf der Apple Watch. Die Applikation funktioniert ohne gekoppeltes iPhone und lässt sich direkt über die Digital Crown bedienen. Damit eignet sie sich für Trainingssituationen, in denen keine weiteren Geräte zur Hand sind.

Auch beim Thema Datenschutz verfolgt Pulse einen klaren Ansatz. Es werden keine persönlichen Daten erfasst oder übertragen. Es gibt keine Analysewerkzeuge und keine Weitergabe an Dritte. Die Anwendung arbeitet vollständig offline und speichert alle Informationen ausschließlich lokal. Pulse wird von Aurelien Delrue entwickelt, setzt mindestens iOS 26 voraus, wird kostenlos angeboten und verzichtet vollständig auf Werbung