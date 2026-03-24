DAK-Mediensuchtstudie: Steigende Risiken durch KI-Apps bei Jugendlichen

Eine aktuelle Untersuchung der DAK-Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zeigt, dass KI-Chatbots im Alltag vieler Kinder und Jugendlicher angekommen sind und mit neuen Risiken verbunden sein können. Neben Gaming, sozialen Netzwerken und Streamingdiensten tragen inzwischen auch KI-Anwendungen vermehrt zu problematischen Nutzungsmustern bei.

Bilder: DAK-Gesundheit

Die seit 2019 laufende Langzeitstudie wurde 2025 erneut mit rund 1.000 Familien durchgeführt. Dabei zeigt sich, dass die Nutzung digitaler Medien weiterhin auf hohem Niveau liegt. Rund ein Viertel der 10- bis 17-Jährigen nutzt soziale Netzwerke in einer Weise, die als riskant oder abhängig gilt. Hochgerechnet betrifft dies etwa 1,5 Millionen junge Menschen in Deutschland.

Chatbots als „falsche Freunde“ im Alltag

Erstmals hat die Studie auch die Nutzung von KI-Chatbots untersucht. Mehr als ein Viertel der Befragten greift mehrmals pro Woche auf entsprechende Anwendungen zurück. Ab dem Alter von 15 Jahren nutzt sogar mehr als die Hälfte diese Angebote regelmäßig.

Auffällig ist die emotionale Nutzung. Bis zu zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen wenden sich an Chatbots, um mit Einsamkeit oder negativen Gefühlen umzugehen. Bei Jugendlichen mit depressiven Symptomen liegt dieser Anteil deutlich höher. Etwa ein Drittel berichtet, einem Chatbot Dinge anzuvertrauen, die sonst niemandem oder nur engen Bezugspersonen mitgeteilt werden. Ebenso viele haben den Eindruck, von einem Chatbot besser verstanden zu werden als von einem Menschen.

KI-Chatbots im Alltag von Kindern und Jugendlichen Mehr als ein Drittel der 10- bis 17-Jährigen nutzt KI-Chatbots mindestens einmal pro Woche. Ab 15 Jahren ist es bereits mehr als die Hälfte.

Bis zu zehn Prozent verwenden Chatbots gezielt, um sich abzulenken, Einsamkeit zu verringern oder persönliche Themen zu besprechen.

Jugendliche mit stärkeren psychischen Belastungen bauen häufiger eine enge Beziehung zu Chatbots auf. Ein direkter Zusammenhang ist jedoch nicht eindeutig belegt.

Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von sogenannten „parasozialen Beziehungen“. Dabei entsteht eine einseitige emotionale Bindung, die durch die menschenähnliche Kommunikation der Systeme verstärkt wird.

Nutzungsmuster bleiben insgesamt problematisch

Neben den neuen Entwicklungen durch KI bleiben auch bestehende Medienformen relevant. Die Zahl der Jugendlichen mit pathologischer Nutzung sozialer Netzwerke ist zuletzt gestiegen. Rund 6,6 Prozent gelten als abhängig. Auch bei Online-Videos zeigt sich ein deutlicher Zuwachs. Jeder fünfte Jugendliche nutzt entsprechende Angebote in problematischer Weise.

Die Studie weist zudem darauf hin, dass viele Kinder den Aussagen von Chatbots vertrauen. Über 40 Prozent geben an, den Antworten häufig oder sehr häufig zu glauben. Gleichzeitig werden KI-Anwendungen vor allem für schulische Aufgaben, Informationssuche sowie aus Neugier genutzt.

Fachleute sehen darin eine neue Herausforderung für den Kinder- und Jugendschutz. Sie fordern neben klaren gesetzlichen Vorgaben auch eine stärkere Vermittlung von Medienkompetenz. Eltern setzen zwar häufig Regeln und sprechen mit ihren Kindern über Mediennutzung, doch die Dynamik digitaler Angebote erschwert eine umfassende Kontrolle.