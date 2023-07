S3 Files für Mac und iPhone: S3-Buckets in der Dateien-App

Der Vorteil: Um S3-Inhalte in ausgewählte Apps zu editieren oder zu öffnen müssen diese nicht mehr die einzelnen Cloud-Anbieter unterstützen. Können die Apps auf die Dateien-App zugreifen kümmert sich S3 Files um die Anbindung an die S3-Dienste.

„Document Provider“ sind Apps, die Dokumenten-Quellen in die Dateien-App integrieren und ihre Inhalte so über diese für alle anderen Anwendungen bereitstellen.

Bislang waren dies vor allem die iPhone-Applikation Secure ShellFish , die wir zuletzt im Jahr 2020 besprochen haben und der Git-Client Working Copy . Während sich Working Copy um den Zugriff auf den eigenen GitHub-Account kümmert und beim mobilen Einsatz des Versionierungs-Werkzeuges zur Hand geht, ist Secure ShellFish eine App die sich auf den Datei-Transfer per SSH und SFTP spezialisiert hat. Darüber hinaus bietet sich Secure ShellFish auch als so genannter „Document Provider“ in der Dateien-App des iPhone-Betriebssystems an.

Der App-Entwickler Anders Borum ist mit mehreren Applikationen in Apples Software-Kaufhaus vertreten, die sich vornehmlich an eine technisch interessierte Zielgruppe richten und es schwer haben, auskömmliche Umsätze zu generieren. Entsprechend nachvollziehbar ist die Bitte Borums, befreundeten Nerds doch bitte von seinen Tools zu berichten.

