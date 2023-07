Neue iPhone-PIN vergessen? iOS 17 gewährt 72-stündige Gnadenfrist

Dies funktioniert allerdings nur in den ersten drei Tagen nach der Code-Änderung. Wird die neue Geräte-PIN mehrfach falsch eingegeben, bietet iOS 17 von sich aus die Änderung des Zugangscodes mit Hilfe der alten Geräte-PIN an und fragt dazu den vorherigen Passcode ab.

So wird Apple unter dem neuen iPhone-Betriebssystem eine 72-stündige Gnadenfrist anbieten, in deren Verlauf sich zuvor geänderte Zugangscodes durch die Eingabe des bis dahin gültigen Vorgängers überschreiben lassen.

Insert

You are going to send email to