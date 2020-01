Secure ShellFish: SFTP-App mit Dokumenten-Erweiterung

Die iOS-Applikation Secure ShellFish steht seit dem vergangenen Sommer zum Download im App Store bereit. Die Anwendung hat sich auf den sicheren Datei-Transfer per SSH und SFTP spezialisiert, bietet darüberhinaus aber auch als sogenannter Document Provider für das iOS-Betriebssystem an.

Dies bedeutet: Habt ihr eure Server in Secure ShellFish eingerichtet und konfiguriert, stehen diese als „Locations“ auch in allen anderen Apps zur Verfügung, die sich auf Apples Modell einer App-gesteuerten Dateiablage verstehen.

Richten Sie neue Server innerhalb von Secure ShellFish selbst ein und greifen Sie auf Dateien dieser Server in der Dateien-App und in anderen Anwendungen zu, die den Dokumentenbrowser oder die Dokumentenauswahl unterstützen. Anwendungen, die Dateien oder Verzeichnisse an Ort und Stelle öffnen können, wie Textastic, iA Writer, Pythonista und viele andere, können direkt auf Ihrem Server arbeiten.