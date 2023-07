App-Tipp CrowdFarming: Nachhaltig und verantwortungsbewusst einkaufen

Die mit der neuen Version 1.13.0 der CrowdFarming-App hinzugefügte Möglichkeit zum Markieren von Lieblings-Angeboten als Favorit kann man zwar als eher wenig relevante Neuerung ablegen. Wir nehmen das dennoch Anlass, mal wieder an das Projekt CrowdFarming zu erinnern.

Die Plattform für die Direktvermarktung von landwirtschaftlichen Produkten ist seit 2017 aktiv und kann seit nunmehr zwei Jahren auch komfortabel per App genutzt werden. Bei den Gründern handelt es sich um eine Gruppe von Landwirten, die ihre Erzeugnisse unter Umgehung des Zwischenhandels direkt verkaufen, und sich von diesem Projekt Vorteile für Verkäufer und Käufer versprechen.

Adoption: Güter werden per Vorkasse gekauft

Das CrowdFarming-Portal stellt dabei den Kontakt zwischen den Erzeugern und den an deren Produkten her. Anders als im Supermarkt oder auch Bioladen sind die meisten Erzeugnisse hier allerdings nicht direkt erhältlich, sondern man schließt in erster Linie Patenschaften ab, in deren Rahmen man das ausgewählte Produkt schon vorab bezahlt, und zur entsprechenden Saison dann beliefert wird. Teils stehen hier dann auch mehrere Liefertermine zur Auswahl und ein gewisser Teil der Produkte ist in der Regel auch direkt erhältlich – irgendwas hat eigentlich immer Saison.

Produkte aus ganz Europa

Neben zahlreichen deutschen Landwirten lassen sich über CrowdFarming auch viele hierzulande gar nicht oder nur schwer kultivierbare Produkte bestellen, beispielsweise Oliven, Mangos oder Melonen. Ebenso findet man im CrowdFarming-Angebot regionale Alternativen zu hiesigen Lebensmitteln, darunter Käse, Wein und Senf aus Frankreich. Den Versand übernehmen die Produzenten bei CrowdFarming selbst.

Als großen Vorteil bei CrowdFarming darf man die mit dem Angebot verbundene Transparenz werten. So stellen sich die Erzeuger stets ausführlich vor und informieren ausführlich über ihre Anbau- oder Haltungsbedingungen. Meistens kann man die Höfe bei Interesse auch besichtigen.

Als Zahlungsmethoden werden bei CrowdFarming neben Banküberweisungen auch Kreditkarten oder PayPal akzeptiert.