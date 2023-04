S-GPT statt Siri: Ausnahme-Kurzbefehl erstellt sogar Playlisten

Solltet ihr über einen gültigen API-Schlüssel bei OpenAI verfügen, also entweder noch im kostenfreien Testzeitraum sein oder ohnehin für den Zugriff auf ChatGPT bezahlen, dann solltet ihr S-GPT im Laufe des Wochenendes einmal in Ruhe in Augenschein nehmen.

Der Kurzbefehl lässt sowohl die Sprachinteraktion als auch den Austausch per Tastatur zu und verfügt seit wenigen Stunden auch über eine umfangreiche Integrationen in macOS, wo der selbe Kurzbefehl über das Dienste-Menü genutzt werden kann.

So in etwa : „Erstelle eine Wiedergabeliste guter Workout-Songs, mit Schwerpunkt Hip-Hop, die zwischen 2015 und 2023 veröffentlicht worden und sortiere diese von alt nach neu“.

Ist der kostenlose Shortcut mit einem Besuch dieses Links erst mal auf dem eigenen Gerät installiert und wurde mit der OpenAI-Plattform verbunden (was das Vorhandensein eines gültigen API-Schlüssels voraussetzt), dann ist der Kurzbefehl unter anderem in der Lage Wiedergabelisten auf Zuruf zu erstellen, die sich anschließend über Apple Music Applikation abspielen lassen.

Der neue Kurzbefehl S-GPT des Bloggers Federico Viticci verfolgt hier ein ganz anderes Konzept und versucht ChatGPT so tief wie möglich in das iPhone-Betriebssystem einzuhängen.

Die bisherigen Projekte hatten dabei gemeint, dass diese sich zwar um die Anbindung an den die Plattform der ChatGPT-Macher kümmerten, ihrerseits aber nicht besonders tief in das iPhone-Betriebssystem integriert waren.

