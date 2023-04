Ausprobiert: Baseus MagSafe Powerbank mit 10.000mAh

Zudem unterstützt der Akku das Pass-Through-Laden, lädt bei bestehender Verbindung mit dem Stromnetz also sich selbst und das aufliegende iPhone, ist in der Lage zwei Geräte gleichzeitig zu laden und nimmt seine Arbeit beim Kontakt automatisch auf, ohne erst angeschaltet werden zu müssen.

Die Prozentanzeige auf der Rückseite informiert in Echtzeit über die verbleibende Restkapazität des Akkus, der voll aufgeladen in der Lage sein sollte das iPhone 14 etwa zweimal komplett aufzuladen.

Zudem besitzt der Akku eine digitale Füllstandsanzeige auf seiner Rückseite und einen ausklappbaren Standfuß. Letztgenannter richtet den Akku sowohl im Quer- als auch im Hochformat auf und kann das iPhone so gleichzeitig mit Energie versorgen und standfest auf dem Schreibtisch platzieren, um so das Führen von FaceTime-Telefonaten und das Schauen längerer Videos auch freihändig zu ermöglichen.

Da die USB-C-Buchse eine Lade-Leistung von 20 Watt per Power-Delivery-Protokoll bereitstellt, lässt sich der Zusatzakku von Baseus auch als Schnellladegerät einsetzen, mit dessen Hilfe sich ein verbundenes iPhone in knappen 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent seiner Kapazität bringen lässt.

Die wichtigsten Eckdaten vorweg: Baseus MagSafe Powerbank bringt eine Kapazität von 10.000mAh mit und damit gut doppelt so viel ein Großteil der Konkurrenten am Markt . Darüber hinaus verfügt der Unterwegs-Akku über eine USB-C-Buchse die nicht nur zum Aufladen des extern Akkus dient, sondern auch zum Laden verbundener iPhones genutzt werden kann.

Unter den am Markt erhältlichen Stromspendern für die magnetische MagSafe-Rückseite aktueller iPhones gehört das 10.000mAh-Modell von Baseus zu den am besten ausgerüsteten. Wir haben in den zurückliegenden Wochen ausschließlich auf die MagSafe-Powerbank des Anbieters gesetzt und unseren Eindruck im Folgenden zusammengefasst.

