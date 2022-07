Ryd Pay lässt sich künftig auch über Apple Pay nutzen

Das Thema „Bezahlen an der Zapfsäule“ bekommt derzeit ordentlich Wind. Nachdem Apple angekündigt hat, dass die Funktion mit iOS 16 auch über CarPlay zur Verfügung steht, haben wir eben erst die Bestätigung erhalten , dass PACE Drive diese Option vom Start weg unterstützen will. Ein weiterer Kandidat in dieser Richtung ist sicherlich Ryd . Hier gibt es aktuell zwar noch nichts in Sachen CarPlay zu vermelden, doch hat Ryd jetzt angekündigt, dass man seine Tankrechnung über Ryd Pay demnächst auch mittels Apple Pay begleichen kann.

Insert

You are going to send email to