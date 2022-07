Apple-Auto: Ein Lamborghini-Manager soll’s jetzt richten

Will Apple tatsächlich ein eigenes Auto bauen, oder steht beim „Geheimprojekt Titan“ lediglich die Erweiterung von CarPlay im Fokus. Immerhin hat das Unternehmen ja mittlerweile angekündigt, dass CarPlay in Zukunft deutlich mehr als nur ein Infotainment- und Kommunikationsportal sein soll. Bei den Fahrzeugen kooperierender Hersteller will Apple vom kommenden Jahr an sämtliche Bildschirme im Armaturenbrett bespielen und auch die Steuerung von klassischen Fahrzeugfunktionen wie etwa der Heizung und Klimaanlage übernehmen.

Unabhängig von dieser offiziellen Zielsetzung reißen die Gerüchte um Apples Pläne, mit einem eigenen Fahrzeug auf die Straßen zu gehen, nicht ab. Als weiterer Beleg hierfür soll nun die Tatsache dienen, dass der iPhone-Hersteller neuerdings den zuvor bei Lamborghini tätigen Ingenieur und Manager Luigi Taraborrelli auf seiner Gehaltsliste führt. Dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg zufolge soll dieser Apple dabei unterstützen, sein kommendes Automobil zu entwerfen. Taraborrelli war zuvor mehr als 20 Jahre bei der italienischen Sportwagenmarke tätig und dort zuletzt für die Bereiche Karosserie und Fahrzeugdynamik verantwortlich.

Bilder: Apples kommende CarPlay-Vollintegration

Bloomberg beruft sich bei seinen aktuellen Aussagen einmal mehr auf Personen mit Kenntnis des Sachverhalts. Der Italiener sei nunmehr einer der erfahrensten Manager in Apples Team und die Einstellung sei als Zeichen dafür zu werten, dass Apple trotz all der Rückschläge in den vergangenen Jahren weiter damit befasst sei ein eigenes Auto zu produzieren.

Auto-Spezialisten geben sich bei Apple die Klinke in die Hand

Taraborrelli ist nicht der erste namhafte Manager, der von einem renommierten Autobauer zu Apple gewechselt ist. Allerdings haben auch nicht wenige derart populärer Neuzugänge Apple zwischenzeitlich wieder verlassen und immer wieder machten Gerüchte die Runde, Apple habe die Bemühungen dahingehend inzwischen gänzlich eingestellt.

Die jüngsten Prognosen rund um das Apple-Auto klingen jedenfalls verwegen. Demnach werde Apple um das Jahr 2025 herum ein eigenes Fahrzeug einführen, bei dem sich die Passagiere im Innenraum gegenübersitzen. Apple habe damit verbunden große Ambitionen, auf Lenkrad oder Pedale zu verzichten, und sich stattdessen vollständig auf autonome Technologien zu verlassen.

Wir warten dann erstmal auf die auch schon seit mehreren Jahren durch die Gerüchteküche gezogenen Mixed-Reality-Brille von Apple…