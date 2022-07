iOS 16: Apple will „Live-Aktivitäten“ zügig nachliefern

Apple hat bereits bei der ersten Präsentation von iOS 16 darauf hingewiesen, dass die sogenannten „Live-Aktivitäten“ nicht von Beginn an verfügbar sein werden, sondern die Funktion mit einem späteren Update für iOS 16 nachgereicht wird. All zu lange will uns der Hersteller darauf aber nicht warten lassen. So können Entwickler die Live-Aktivitäten mit der neuesten für sie bereitgestellten Beta-Version von iOS 16 nun testen, was man als wichtigen Schritt im Vorfeld der Einführung der neuen Funktion sehen muss.

Live-Aktivitäten sind eine zusätzliche Funktion für den persönlichen Sperrbildschirm von iOS 16, mit deren Hilfe sich beispielsweise Informationen zu Sportveranstaltungen, Trainings und bestellten Fahr- oder Lieferdiensten direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen. Einer der ersten Drittanbieter wird hier sicherlich Uber sein, Apple hat die dynamische Anzeige der Uber-App auf dem Sperrbildschirm bei der Präsentation der neuen Funktion als Beispiel genommen.

Damit iPhone-Besitzer direkt bei der Bereitstellung der neuen Funktion auf eine möglichst große Zahl von kompatiblen Apps von externen Entwicklern zugreifen können, bittet Apple registrierte Entwickler bereits jetzt darum, mit der Vorbereitung ihrer Anwendungen zu beginnen. Das dafür benötigte Entwicklerwerkzeug ActivityKit ist in der neusten Entwickler-Version von iOS 16 nun integriert. Über die konkrete Terminplanung bezüglich der Freigabe schweigt sich Apple bislang allerdings noch aus.

Apple hat Public Beta 2 veröffentlicht

Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm können dagegen seit heute die zweiten und wohl in erster Linie mit Fehlerbehebungen und Verbesserungen ausgestatteten Testversionen von iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 Ventura laden. Apple hatte vor zwei Wochen damit begonnen, auch Nicht-Entwicklern die Möglichkeit zu bieten, erste Vorabversionen der kommenden Betriebssysteme zu laden. Wer an diesem Programm teilnehmen will, findet die wichtigsten Infos zum Thema in unserem Artikel „iOS 16 für alle“.