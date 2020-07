RunnerGoal: Neue App behält monatliches Laufziel im Blick

Mit RunnerGoal stellt sich im App Store eine neue Motivations-App für Jogger vor, die euch dabei helfen soll das monatliche Kilometerziel zu erreichen und währenddessen nicht aus dem Blick zu verlieren.

Die 1,09 Euro teure Anwendung forderte euch dafür zur Eingabe eines Kilometerziels auf und liest anschließend die in der Health-App gesicherten Lauf-Runden aus, um zu bewerten wie weit ihr davon noch entfernt seid.

In einer Listenansicht präsentiert RunnerGoal alle absolvierten Läufe (inklusive Strecke, der Kilometer- und der Gesamtzeit) und bietet zu allen Einzelläufen Detail-Ansichten an, die uns mit der Kurzzusammenfassung von Zeit, Herzschlag und Co. an die Darstellung der App Store-Perle HealthFit erinnert. In der aktuellen Version 1.0 von RunnerGoal haben wir auf dem iPhone allerdings noch Probleme damit die Detail-Ansicht zu verlassen, hier muss der Entwickler nachbessern.

Ansonsten macht die App, die ihre Daten auch auf der Apple Watch anzeigt, einen netten Eindruck. RunnerGoal kann nicht viel und ist derzeit noch meilenweit davon entfernt Apps wie Tempo zu ersetzen, wer jedoch auf der Suche nach einer schlichten „so weit bist du noch von deinem Monatsziel entfernt“-App sein sollte, der kann den Euro ruhig investieren.