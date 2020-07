Corona-Warn-App erneut mit Fehlerbehebungen

Zum dritten Mal im laufenden Monat wurde die Corona-Warn-App jetzt mit einer fehlerbehebenden Aktualisierung bedacht, die unter anderem Ordnung in die teils irritierende Anzeige der aktiven Tage bringen will.

Darüber hinaus enthält das Update mehrere Verbesserungen im Hinblick auf die Oberflächengestaltung und Nutzerfreundlichkeit, die vor allem den Dialog zum Hochladen positiver Testergebnisse betreffen.

Einen detaillierten Überblick über die Änderungen können interessierte Anwender im offiziellen Changelog nachlesen. Im FAQ mit den häufig gestellte Fragen zum Corona-Warn-App-Projekt wird die Tagesanzeige dann noch mal detailliert erklärt. Hier heißt es:

Bei der Zählung der aktiven Tage gibt es derzeit einen Fehler, der dazu führt, dass bei Erreichen von ’14 von 14 Tagen aktiv‘ die Anzeige der Anzahl aktiver Tage nicht bei 14 von 14 Tagen bleibt, sondern statisch auf „13 von 14 Tagen aktiv“ oder weniger stehen bleibt.

Dieser Fehler betrifft nur die Anzeige der aktiven Tage in der Corona-Warn-App. Die Funktion selbst ist nicht eingeschränkt, das heißt, die Schlüssel werden weiterhin ausgetauscht und die Risiko-Ermittlung wird weiterhin durchgeführt. Es gehen keine Daten verloren. Technisch gesehen handelt es sich hier um einen Rundungsfehler, der auftritt, wenn die Anzahl aktiver Tage der Risiko-Ermittlung nicht mehr zunimmt, sondern statisch bei 14 Tagen bleibt. Wenn die Risiko-Ermittlung auch nur kurzfristig in irgendeiner Form nicht aktiv war, bleibt der Zähler bei einem niedrigeren Wert, also etwa bei 13 Tagen stehen.