Roblox: Neues Plus-Abo wird für breite Reichweite zur Pflicht

Die Spieleplattform Roblox ändert ihr Veröffentlichungsmodell und führt neue Voraussetzungen für Entwickler ein. Ab dem 19. Mai müssen Anbieter zusätzliche Hürden erfüllen, wenn ihre Spiele ein breites Publikum erreichen sollen.

Besonders relevant ist eine neue Voraussetzung für aktive Spieleentwickler: Wer Inhalte für alle Altersgruppen freischalten will, benötigt künftig ein kostenpflichtiges Abonnement.

Ohne Abo nur kleine Zielgruppe

Bislang konnten Entwickler ihre Spiele vergleichsweise frei veröffentlichen. Künftig unterscheidet Roblox stärker zwischen Zielgruppen. Inhalte, die sich nur an Nutzer ab 16 Jahren oder an einen eingeschränkten Freundeskreis richten, bleiben weiterhin relativ leicht zugänglich. Hier sind ein Altersnachweis, ein unauffälliger Kontostatus und eine kurze Mitgliedschaftsdauer ausreichend.

Deutlich strenger fallen die Regeln aus, sobald Spiele auch für jüngere Nutzer freigegeben werden sollen. Neben einer Identitätsprüfung und aktivierter Zwei Faktor Authentifizierung verlangt Roblox erstmals ein aktives Plus-Abonnement. Dieses Abo wird damit zur Voraussetzung, um überhaupt die größte Zielgruppe der Plattform zu erreichen.

Nach Angaben des Unternehmens sollen diese Maßnahmen verhindern, dass automatisierte oder missbräuchliche Accounts Inhalte veröffentlichen. Gleichzeitig reagiert Roblox damit auf wachsende regulatorische Anforderungen und Diskussionen rund um Jugendschutz.

Neue Prüfprozesse, weniger Sichtbarkeit

Zusätzlich zur Abo-Pflicht führt Roblox ein mehrstufiges Prüfverfahren ein. Spiele werden zunächst ausschließlich älteren, verifizierten Nutzern angezeigt. Erst wenn ausreichend echte Nutzung und positives Feedback vorliegen, erfolgt die Freigabe für jüngere Spieler.

Dabei analysiert die Plattform verschiedene Signale wie die Aktivität der Accounts oder das Spielverhalten, um Manipulationen durch Bots zu erkennen. Parallel prüft ein Moderationssystem Inhalte in Echtzeit und bewertet mögliche Verstöße.

Für Entwickler bedeutet dies, dass neue Projekte länger benötigen könnten, um Reichweite aufzubauen. Roblox räumt selbst ein, dass insbesondere neue Spiele ohne bestehende Community langsamer wachsen dürften.