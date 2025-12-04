„Extremistische Inhalte“: Russland verbietet Roblox-App

Russland hat den Zugang zur populären Spiele-App Roblox blockiert. Die Medienaufsicht Roskomnadzor begründet den Schritt mit Bedenken hinsichtlich des Schutzes Minderjähriger. Die Behörde sieht Inhalte, die aus ihrer Sicht die geistige und moralische Entwicklung von Kindern beeinträchtigen können.

Dazu zählen laut russischen Berichten Hinweise auf extremistische Szenarien, Darstellungen von Gewalt und Informationen zu Themen, die im Land als verboten gelten.

Roblox gehört weltweit zu den meistgenutzten Onlineplattformen unter Jugendlichen. Die Struktur des Dienstes trägt zur Beliebtheit bei, denn Anwender erstellen dort eigene Spielwelten und teilen diese mit anderen. Genau dieser offene Ansatz erschwert jedoch die Regulierung. In vielen Fällen entstehen Inhalte ohne zentrale Prüfung.

Russische Stellen verweisen darauf, dass auf einzelnen Servern nachgespielte Terrorangriffe, Glücksspielmechaniken oder andere problematische Szenen aufgetaucht seien. Zudem soll es Berichte über Belästigungen und unerlaubtes Teilen sensibler Bilder gegeben haben.

Internationale Kritik am Sicherheitskonzept

Nach Angaben der BBC ist Russland nicht das einzige Land, das Bedenken äußert. In der Vergangenheit haben Behörden anderer Staaten ähnliche Vorwürfe erhoben. In der Türkei ist die Plattform bereits nicht mehr zugänglich. Auch in Singapur gab es Untersuchungen, nachdem ein Jugendlicher Kontakt zu extremistischen Inhalten gefunden hatte.

In den USA steht Roblox ebenfalls unter Beobachtung. Zuletzt reichte der Generalstaatsanwalt von Texas eine Klage ein. Er wirft dem Unternehmen vor, gesetzliche Vorgaben nicht ausreichend zu beachten und Eltern ein falsches Bild über bestehende Risiken zu vermitteln. Roblox betont, dass man umfangreiche Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung unerwünschter Inhalte einsetze. Das Unternehmen verweist auf technische Filter und Kontrollmechanismen, die laufend weiterentwickelt würden.

Als Reaktion auf anhaltende Kritik kündigte Roblox jüngst Änderungen im Kommunikationssystem an. Künftig sollen Kinder nicht mehr mit erwachsenen Fremden chatten können.

