Huawei Pura X Max: Ähnliche Proportionen wie das iPhone Fold

Während fleißig darüber spekuliert wird, ob Apple das erste faltbare iPhone-Modell tatsächlich noch in diesem Jahr auf den Markt bringt, oder ob Interessenten möglicherweise bis Anfang 2027 warten müssen, steht Huawei kurz vor der Vorstellung des faltbaren Smartphones Pura X Max. Dies ist vor allem deshalb interessant, weil das neue Huawei-Telefon auf ein ähnliches Seitenverhältnis setzt, wie wir es wohl auch beim „iPhone Fold“ sehen werden.

Querformat statt quadratischem Display

Anstelle des bei früheren Geräten dieser Kategorie dominierenden Hochformats, das im geöffneten Zustand eine eher quadratische Arbeitsfläche bietet, wird das faltbare iPhone auf ein kompakteres Format setzen. Aufgeklappt entsteht daraus ein Querformat, das mit dem Bildschirm des iPad mini vergleichbar ist und sich deutlich praktischer als Arbeitsfläche mit klassischen Proportionen oder als großer Videobildschirm verwenden lässt.

Wir haben bereits im vergangenen Jahr CAD-Grafiken veröffentlicht, die auf ein solches Seitenverhältnis beim ersten Falt-iPhone von Apple hingewiesen haben.

Huawei mit ähnlichem Konzept

Huawei will mit dem Pura X Max bereits am 20. April ein neues Smartphone vorstellen, das auf ein solches Konzept setzt. Auf der chinesischen Kurznachrichtenplattform Weibo hat der Hersteller vorab erste Bilder des Geräts veröffentlicht. Darauf sind verschiedene Farbvarianten des Pura X Max gemeinsam mit den flexiblen Verwendungsmöglichkeiten zu sehen. Man kann das Gerät auf- und zugeklappt sowie im Hoch- und Querformat verwenden.

Bezüglich des iPhone Fold wird derweil diskutiert, ob Apple den bislang kolportierten Veröffentlichungstermin im Herbst halten kann. In aktuellen Berichten aus Asien ist die Rede davon, dass sich Apple mit Verzögerungen im Herstellungsprozess konfrontiert sieht, der geplante Vorstellungstermin in diesem Jahr jedoch nicht gefährdet sei. In dem halben Jahr bis dahin kann sich jedoch noch einiges tun.