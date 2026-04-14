Aufgeklappt im klassischen Querformat
Huawei Pura X Max: Ähnliche Proportionen wie das iPhone Fold
Während fleißig darüber spekuliert wird, ob Apple das erste faltbare iPhone-Modell tatsächlich noch in diesem Jahr auf den Markt bringt, oder ob Interessenten möglicherweise bis Anfang 2027 warten müssen, steht Huawei kurz vor der Vorstellung des faltbaren Smartphones Pura X Max. Dies ist vor allem deshalb interessant, weil das neue Huawei-Telefon auf ein ähnliches Seitenverhältnis setzt, wie wir es wohl auch beim „iPhone Fold“ sehen werden.
Querformat statt quadratischem Display
Anstelle des bei früheren Geräten dieser Kategorie dominierenden Hochformats, das im geöffneten Zustand eine eher quadratische Arbeitsfläche bietet, wird das faltbare iPhone auf ein kompakteres Format setzen. Aufgeklappt entsteht daraus ein Querformat, das mit dem Bildschirm des iPad mini vergleichbar ist und sich deutlich praktischer als Arbeitsfläche mit klassischen Proportionen oder als großer Videobildschirm verwenden lässt.
Wir haben bereits im vergangenen Jahr CAD-Grafiken veröffentlicht, die auf ein solches Seitenverhältnis beim ersten Falt-iPhone von Apple hingewiesen haben.
Huawei mit ähnlichem Konzept
Huawei will mit dem Pura X Max bereits am 20. April ein neues Smartphone vorstellen, das auf ein solches Konzept setzt. Auf der chinesischen Kurznachrichtenplattform Weibo hat der Hersteller vorab erste Bilder des Geräts veröffentlicht. Darauf sind verschiedene Farbvarianten des Pura X Max gemeinsam mit den flexiblen Verwendungsmöglichkeiten zu sehen. Man kann das Gerät auf- und zugeklappt sowie im Hoch- und Querformat verwenden.
Bezüglich des iPhone Fold wird derweil diskutiert, ob Apple den bislang kolportierten Veröffentlichungstermin im Herbst halten kann. In aktuellen Berichten aus Asien ist die Rede davon, dass sich Apple mit Verzögerungen im Herstellungsprozess konfrontiert sieht, der geplante Vorstellungstermin in diesem Jahr jedoch nicht gefährdet sei. In dem halben Jahr bis dahin kann sich jedoch noch einiges tun.
Das sieht schrecklich aus
Absolut. Mein Interesse daran ist gleich null, wenn es wirklich so kommt.
Find ich sehr, sehr spannend. Ja, geschlossen sieht es eigenartig aus, aber genau darum funktioniert das innere Display so viel besser. Den Formfaktor der aktuellen großen faltbaren Smartphones sorgt für ein quadratisches Seitenverhältnis innen. Für Medienkonsum völliger Quatsch. Da macht die Bauform von Huawei – und hoffentlich auch Apple – viel mehr Sinn. Mir persönlich würde es die Anschaffung eines separaten Tablets ersparen, besonders falls es eine Unterstützung für den Apple Pencil geben sollte.
Auch wenn das iPhone Fold dann einfach doppelt so teuer ist wie ein iPhone + ein iPad Mini und physikalisch eine Sollbruchstelle hat? Ich finds auch interessant, aber einfach realitätsfern, dass damit eine große Käuferschicht gewonnen werden kann. Genauso wie bei der Vision Pro…
Absolute Zustimmung. Ich hoffe auch sehr, dass es genauso kommt. Genau deswegen habe ich noch kein Foldable, weil mich die quadratische Arbeitsfläche beim Aufklappen stört.
Nur in dem spekulierten Format, könnte ich mir ein Gerät sparen.
Ich bin jedenfalls sehr gespannt.
Wenn produktive iPad Apps darauf laufen ist es sofort gekauft
iPad Apps auf einem Huawei?
Ist doch ziemlich klar, was er meint…
Immer diese Erbsenzähler ^^
Wow, schon wieder vor Apple!
Tim wusste sehr genau, wer sein gefährlichster Konkurrent ist. Es wird immer deutlicher, dass Apple davon profitiert hat, dass Huawei politisch aus dem US‑Markt gefegt wurde, währendd Apple im Gegenzug staatlichen Stellen „gewisse“ Zugeständnisse rund um iOS macht.
Offiziell natürlich alles aus Sicherheitsgründen – inoffiziell wirkt es wie ein ziemlich cleverer Deal.
Tja, so funktionieren Macht und Geschäfte.
Ja da können wir aber auch nichts dran änder…
Zumal Apple ja eher (wie so oft in der Vergangenheit) als letztes den Markt der Foldables anvisiert.
Vor Apple?
Sie hauen erstmal schnell etwas auf den Markt. Wie Samsung mit dem Edge.
Was die Qualität rund um zB. die Falte angeht, wird sich das zeigen.
Apples Produktzyklus der iPhones ist halt Ende des Jahres – Huawei haut oft erstmal nur Ankündigungen auf den Markt bzw. weis man oft gar nicht mehr, welches Gerät eigentlich wie gut/wie neu ist.
Genau, die haben hier mitgelesen und haben mal ganz schnell aus dem Hemdsärmel ein faltbares Smartphone geschüttelt, welches ähnlich dem von Apple ist.
Spezialist.
Wenn Apple den Termin nicht halten kann, kann es ja das iPhone Fold als umgelabeltes Huawei auf den Markt bringen ;=)
Geschlossen sind das fast die Maße von einem BlackBerry Passport.
Ach, die gute alte Silver Edition….
Schon cool.
Apple macht’s wohl vor, und alle anderen rennen sie diesem Ansatz wieder nach.
Als ob sich da niemand vorher mal Gedanken gemacht hat, welches Seitenverhältnis sinnvoll wäre und welches einfach sinnlos in der Benutzung ist.
Bei diesem Konzept ist die Einhand-Bedienung und der aufgeklappte Bildschirm nutzbarere – also sogar WinWin!
Erschreckend nur, wie wenig Identität die anderen Unternehmen besitzen. Namensgebung, OS, Hardwaredesign – irgendwann sind sie dann doch alle wieder bei Apple!
Ach Mist, ich habe die Ankündigung von Apple verpasst.
Kannst du bitte den Link posten, damit ich die technischen Daten prüfen kann?
Sonst müsste ich den Clone von Huawei ab nächster Woche näher begutachten.
… JA SCHON INTERESSANT DAS ALLE GERÜCHTE SCHON WIEDER ALS DIE WAHRHEIT BZW EINE OFFIZIELLE ANKÜNDIGUNG SEITENS APPLE GEHANDELT WERDEN. DABEI HAT APPLE NOCH NULL, ABSOLUT NULL DAZU VERLAUTEN LASSEN….. WITZIG WIE WIR MITTLERWEILE TICKEN!
Genau das! – Apple hat noch nichts announced und einige meinen schon Huawei hätte kopiert.
Selbst wenn es so von Apple kommen sollte, wie aufgrund der Gerüchte stark anzunehmen ist, ist es durchaus möglich, dass Apple noch nicht mal dieses Jahr liefern kann…
Nur so nebenbei- das ist die 3. Version von Huawei in diesem Format. Also macht da Apple gar nichts „vor“…..sondern eher nach.