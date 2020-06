Riesiges Apple Karten-Update: Maps mit „Look Around“ und Echtzeit-ÖPNV

In der offiziellen iOS-Feature-Übersicht informiert Apple am heutigen Freitag über mehrere Neuerungen der hauseigenen Apple Karten. Unter anderem listet das Unternehmen nun erstmals 10 Städte und Regionen in denen Apples Street View-Alternative „Look Around“ verfügbar ist.

„Look Around“ in 9 US-Metropolen und Oahu

Aktiviert werden kann die neue Straßenansicht in den folgenden US-Metrolopen: Boston, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Angeles, New York, Oahu, Philadelphia, San Francisco und Washington, DC.

Echtzeit-ÖPNV in Schweden, England und Co.

Neben den regulären ÖPNV-Informationen hebt Apple nun mehrere Regionen hervor, in denen die ÖPNV-Informationen in Echtzeit dargestellt werden. Hierzu zählen ganz Kanada, England, die Niederlande, Schottland, Schweden und Wales sowie 32 Metropol-Regionen in China, Amerika und Australien.

Echtzeit-ÖPNV in China : Beijing, Guangzhou und Shenzhen.

: Beijing, Guangzhou und Shenzhen. Echtzeit-ÖPNV in Australien : Canberra und Sydney.

: Canberra und Sydney. Echtzeit-ÖPNV in den USA: Alaska (US), Austin (TX), Baltimore (MD), Burlington (VT), California (US), Colorado (US), Dallas (TX), Florida (US), Houston (US), Illinois (US), Kentucky (US), Las Vegas (NV), Massachusetts (US), Miami (FL), Michigan (US), New York (US), North Carolina (US), Ohio (US), Oregon (US), Pennsylvania (US), San Antonio (TX), South Carolina (US), St Louis (MO), Tennessee (US), Washington (DC), Wisconsin (US).

Deutsche ÖPNV-Anzeige abgeschlossen

Mitte Februar konnten wir über die nun nahezu deutschlandweite Verfügbarkeit von ÖPNV-Daten in Apples Karten-App berichten. Von einer vollständigen Abdeckung kann allerdings nich nicht die Rede sein. Zwar bessert Apple kontinuierlich nach, zahlreiche Leser bemängeln jedoch noch immer klaffende Lücken.

Dies hat Apple nicht davon abgehalten, Deutschland nun als eines der Länder zu kennzeichnen, in denen die ÖPNV-Anzeige flächendeckend verfügbar ist. War Berlin hier bislang noch gesondert gelistet, taucht nun ganz Deutschland im Funktionsbereich „Öffentlicher Nahverkehr“ auf.

„In der Nähe“ expandiert ordentlich

Die sogenannte „In der Nähe“-Funktion wurde massiv ausgebaut und ist nun auch in folgenden 31 Ländern verfügbar: Argentinien, Belgien, Brasilien, Kroatien, Tschechische Republik, El Salvador, Griechenland, Hongkong, Ungarn, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Macao, Mexiko, Montserrat, Neuseeland, Norwegen, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Spanien, Taiwan, Thailand, Türkei und Vietnam.

Navigations-Anweisungen in zusätzlichen Ländern

Statt schlichter Wegbeschreib­ungen bietet Apple in zahlreichen zusätzlichen Regionen, Ländern und Inselstaaten jetzt detaillierte Turn-by-Turn Navigation-Navigation an. Neben Jamaica und den Palästinensische Gebieten und in ganz Griechenland und Uruguay.

Aland-Inseln, Anguilla, Aruba, Bahamas, Bermuda, Bonaire, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Chile, China, Dominica, Dominikanische Republik, Griechenland, Grenada, Haiti, Jamaika, Martinique, Montserrat, Palästinensische Gebiete, St. Barth, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Turks- und Caicosinseln sowie Uruguay.

Neue Indoor-Karten für Flughäfen

Apple hat die Karten-App für eure nächsten Flugreisen vorbereitet und 45 neue Indoor-Karten in den Datenbestand eingepflegt, die das Zurechtfinden zwischen Shops, Restaurants, Toiletten und Gates vereinfachen sollen.

Neu dabei sind unter anderem München, Prag und Istanbul:

Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD)

Antalya International Airport (AYT)

Austin–Bergstrom International Airport (AUS)

Boston Logan International Airport (BOS)

Changsha Huanghua International Airport (CSX)

Chaengdu Shuangliu International Airport (CTU)

Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (BOM)

Chicago O’Hare International Airport (ORD)

Chongqing Jiangbei International Airport (CKG)

Chongqing Wanzhou Wuqiao Airport (WXN)

Domodedovo International Airport (DME)

Gerald R. Ford International Airport (GRR)

Guangzhou Baiyun International Airport (CAN)

Guarulhos International Airport (GRU)

Hangzhou Xiaoshan International Airport (HGH)

Hefei Xinqiao International Airport (HFE)

Istanbul International Airport (IST)

Istanbul Sabiha Gökçen International Airport (SAW)

John Glenn Columbus International Airport (CMH)

John Wayne Airport–Orange County (SNA)

Jorge Chávez International Airport (LIM)

Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport (BCN)

Kempegowda International Airport Bengaluru (BLR)

Kunming Changshui International Airport (KMG)

Louisville Muhammad Ali International Airport (SDF)

Milwaukee Mitchell International Airport (MKE)



Munich Airport (MUC)

Nanjing Lukou International Airport (NKG)

Narita International Airport (NRT)

Ningbo Lishe International Airport (NGB)

Noibai International Airport (HAN)

Oakland International Airport (OAK)

Palm Beach International Airport (PBI)

Prague Airport (PRG)

Shanghai Hongqiao International Airport (SHA)

Shannon Airport (SNN)

Shenyang Taoxian International Airport (SHE)

Shenzhen Bao’an International Airport (SZX)

Soekarno–Hatta International Airport (CGK)

Tan Son Nhat International Airport (SGN)

Tianjin Binhai International Airport (TSN)

Tokyo International Airport (HND)

Viracopos / Campinas International Airport (VCP)

Xi’an Xianyang International Airport (XIY)

Zhengzhou Xinzheng International Airport (CGO)

