Reisetagebuch Visits: Universal-App jetzt gänzlich kostenfrei

Die in die App eingegebenen Daten lassen sich jederzeit exportieren und können mit Face-ID zudem vor neugierigen Blicken geschützt werden. Mit dem jüngsten Update des Reisetagebuchs hat Entwickler Rohan Merchant alle In-App-Käufe aus der Applikation entfernt und bietet Visits fortan komplett kostenlos an. Ein Download-Tipp, der zwar am Akku zieht, jedoch auch ohne zusätzliche Texteinträge eine gute Erinnerungshilfe ist.

Zudem lassen sich die automatisch beschrifteten Einträge umbenennen, auf Wunsch löschen oder bei zukünftigen Besuchen ignorieren. In der Notiz-Ansicht blendet Visits zudem die am jeweiligen Tag aufgenommenen Fotos ein und gestattet euch ein „Foto des Tages“ auszuwählen.

Dies passiert ohne das Zutun des Anwenders, läuft ohne Online-Accounts und Cloud-Dienste gänzlich lokal ab und erinnert an die mittlerweile leider eingeschlafene „Quantified Map“-Applikation des Entwicklers Ludovic Landry, der zwischenzeitlich in Apples Health-Team angeheuert hat.

Die Idee hinter der Reisetagebuch-Applikation Visits hat uns bereits im Rahmen ihrer Erstvorstellung gut gefallen: Mit dem Zugriff auf die Standort-Dienste des iPhones ausgestattet, überwacht Visits im Systemhintergrund eure aktuelle Aufenthaltsposition und notiert so im Laufe des Tages besuchte Orte in chronologischer Reihenfolge auf einer Karte.

