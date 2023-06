Revolut Ultra: Luxus-App-Konto „für den gehobene Lifestyle“

Die App-Bank Revolut gibt sich zuversichtlich, dass sie mit einem zu Monatsgebühren in Höhe von 55 Euro erhältlichen Premium-Konto Erfolg hat. Das neue Angebot geht heute unter der Bezeichnung Revolut Ultra an den Start und soll Finanzdienstleistungen in verschiedensten Bereichen mit Lifestyle-Vorteilen kombinieren.

Die Nachfrage nach einem solchen Paket ist Revolut zufolge groß. So hätten bereits mehr als 420.000 Menschen aus ganz Europa Interesse diesbezüglich angemeldet.

Kunden mit starker Kaufkraft als Zielgruppe

Zielgruppe von Revolut Ultra sind laut dem Anbieter Kunden mit starker Kaufkraft und entsprechend höherem Lebensstil, die neben einem Premiumpaket mit Finanzdienstleistungen von Revolut zusätzliche Vorteile in Verbindung mit Partnerangeboten erhalten, darunter kostenlose Abos unter anderem bei der Financial Times, Nord VPN, WeWork und ClassPass. Ebenso ist der unbegrenzte Zugang zu 1.400 Flughafen-Lounges weltweit sowie eine Reiserücktrittskostenversicherung im Monatspreis inbegriffen, die Revolut zufolge ohne Angabe von Gründen Erstattungen in einer Höhe von bis zu 5.000 Euro auszahlt. Den Gesamtwert der Zusatzleistungen beziffert Revolut mit mehr als 2.200 Euro pro Jahr.

Das Ultra-Konto selbst kommt über die Standardleistungen von Revolut hinaus mit einer platinveredelten Debitkarte von Mastercard, beinhaltet den Währungsumtausch und weltweite Abhebungen bis zu 2.000 Euro ohne Gebühren. Obendrauf bewirbt Revolut sein Ultra-Angebot noch mit bis zu 0,1 Prozent Cashback innerhalb Europas und Großbritanniens und einem Prozent überall sonst auf der Welt

Auch ETF- und Kryptohandel möglich

Revolut hat sein Angebot kürzlich erst um die Möglichkeit zum ETF-Handel erweitert. Unabhängig davon bietet das Fintech auch die Möglichkeit zum Handel mit Kryptowährungen. Die Gebühren hierfür fallen bei Kunden mit Revolut Ultra ebenfalls nieder aus und liegen bei 0,49 Prozent anstelle von sonst 1,99 Prozent.

Die App-Bank bietet seither schon vier verschiedene Abo-Stufen vom kostenlosen Plus-Abo bis hin zur monatlich 13,99 Euro teuren Abo-Variante „Metal“.