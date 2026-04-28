EU-Kommission drängt auf mehr Offenheit
Mehr Interoperabilität: Europa knöpft sich Android vor
Die Europäische Kommission verschärft ihre Bemühungen, den Zugang zu zentralen Funktionen von Googles Android-System zu öffnen. Im Rahmen des Digital Markets Act hat die Behörde vorläufige Maßnahmen vorgestellt, die eine stärkere Interoperabilität zwischen Android und konkurrierenden KI-Diensten ermöglichen sollen.
Unternehmen und Interessierte können bis zum 13. Mai 2026 Stellung nehmen.
Geplante Öffnung zentraler Android-Funktionen
Kern der Vorschläge ist die Forderung, dass KI-Werkzeuge von Drittanbietern besser mit Anwendungen auf Android-Geräten zusammenarbeiten können. Künftig sollen alternative Dienste in der Lage sein, typische Aufgaben direkt auszuführen. Dazu zählt etwa das Versenden von E-Mails über die bevorzugte App, das Teilen von Fotos oder das Bestellen von Essen. Bislang sind solche tief integrierten Funktionen vor allem Googles eigenen Angeboten vorbehalten.
- EU-Vorgaben zur Interoperabilität: Was Apple 2026 bereitstellen muss
Ein weiterer Punkt betrifft die Aktivierung von KI-Diensten. Nutzer sollen alternative Anbieter einfacher starten können, etwa über individuell festgelegte Sprachbefehle. Damit würde sich die Steuerung nicht mehr ausschließlich auf Googles eigene Lösungen konzentrieren. Ziel ist es, die Nutzung konkurrierender Angebote im Alltag zu erleichtern.
Digital Markets Act als regulatorischer Rahmen
Die Maßnahmen sind Teil sogenannter Spezifizierungsverfahren, die Anfang 2026 eingeleitet wurden. Sie konkretisieren, wie große Plattformanbieter ihre Pflichten aus dem Digital Markets Act umsetzen müssen. Das Gesetz richtet sich an sogenannte Gatekeeper. Dabei handelt es sich um große Plattformen, die als zentrale Schnittstelle zwischen Unternehmen und Nutzern fungieren.
Google gehört mit Diensten wie der Suche, dem Play Store, Maps, YouTube und dem Android-Betriebssystem zu diesen regulierten Anbietern. Seit März 2024 muss das Unternehmen die Vorgaben vollständig einhalten. Auch iOS und Apples App Store gehören zur Gruppe der Gatekeeper.
Nach Abschluss der Konsultation wird die Kommission die eingegangenen Rückmeldungen auswerten. Auf dieser Grundlage können Anpassungen erfolgen. Eine endgültige Entscheidung mit verbindlichen Maßnahmen soll innerhalb von sechs Monaten nach Start des Verfahrens getroffen werden. Parallel behält sich die Kommission vor, bei Verstößen gegen bestehende Vorgaben weitere Schritte einzuleiten.
Sehr gut. Davon profitieren wir am Ende alle.
+ 1
Oh? ein System was weit verbreiteter ist als iOS knüpft sich die EU vor? Die haben ja seltsame Prioritäten! *Ironie*. Naja nachdem Apple durch ist bleibt ja nicht viel mehr übrig.
Wie wird Google das nun refinanzieren? Bisher war doch alles gratis dank des großen Datenapzapfen.
Verbreiteter schon. Aber bei weitem nicht so geschlossen wie iOS was Drittanbieter angeht. Und nur darum geht es hier.
Google jammert aktuell herum das damit der Datenschutz gefährdet sei wegen den EU Vorgaben. Seltsam, oder? Das A bei Google und B sind das ja angeblich keine Argumente laut Forenexperten.
In einigen Bereichen des Systems ja, bei KI wohl nicht.
Ich muss ehrlich sagen… für mich hat sich mit bzw. seit dem Act nix verbessert.
Ein bisschen mehr Wirrwarr und verspätete Funktionen… aber ansonsten…
Muss auch nicht immer was sein, was direkt bei dir ankommt. RCS, WebApps, Theoretische eigene Browser Engine usw. Gibt also schon auch Dinge, die ankommen, auch wenn Sie deine Nutzung vielleicht nicht tangieren
Geht ja eher um die Lobby, also die Konkurrenz befriedigen, als praktischen Nutzen für den Endnutzer. Das dürfte jeden klar sein. Der normale Nutzer interessiert nicht dafür. Nur ein paar Nerds. Achja und laut beiden Konzernen bist du mit dein Datenschutz sogar dadurch im Nachteil.
Der Nick ist treffend gewählt.
Genau so ist es. Der normale Nutzer ist mit dieser Art von Freiheit oft ÜBERFORDERT. Die Geräte sollen einfach nur funktionieren und nicht fragen, welche App ich zum telefonieren, mailen und surfen ich nutzen möchte.