Quizduell‪: Ehemaliger Community-Liebling ertrinkt in Abos und Käufen

Schon vor rund einem Jahr ging mit dem App Store-Download Neues Quizduell! der offizielle Nachfolger der beliebten Rate-Applikation Quizduell an den Start. Die App, die damals zusätzlich zur ersten Quizduell-Anwendung in den App Store eingestellt wurde, hat ihren Vorgänger zum Jahreswechsel ganz offiziell beerbt und ist nun die einzige verbleibende Quizduell-Anwendung, die sich aus dem App Store laden lässt.

Dies hat in den vergangenen Wochen für einen Run auf den neuen Kandidaten gesorgt, der die Kategorie der Quiz- und Denkspiele im deutschen App Store zwar immer noch souverän anführt, es in der neuen Version allerdings nur noch auf magere 1,8 von 5 möglichen Sternen bringt – und dies, obwohl die alte App über viele hartgesottene Fans verfügte.

Premium-Abo, In-App-Käufe und Werbung

Warum der Absturz in der Nutzergunst? Das neue Geschäftsmodell des Ratespiels scheint für die zahlreichen Negativ-Rezensionen verantwortlich zu zeichnen. Schaut man sich dieses etwas genauer an, verwundert der Frust frisch gewechselter Nutzer nicht. Während diese die alte Quizduell-Applikation mit einem einmaligen Premiumkauf werbefrei und ohne Einschränkungen nutzen konnten, führt die neue Version nicht nur ein Monats-Abo mit Kosten in Höhe von 5 Euro ein, sondern setzt zudem auf In-App-Käufe, die auch den Abo-Kunden angeboten werden.

So entfernt das Abo zwar einen Großteil der in der App angezeigten Werbung, beinhaltet aber nur drei „Tickets“ die für das Mitspielen in der so genannten Arena benötigt werden. Weitere Tickets müssen für teures Geld erworben werden und kosten zwischen 1,09 und 109,99 Euro.

Tickets, Rettungsringe und Erklärungsbedarf

Neben den „Tickets“ bietet das neue Quizduell zudem Rettungsringe zum Kauf an, die mindestens 2,29 Euro kosten und ebenfalls unabhängig vom Abo angeboten werden.

Eine Gier, die für eine schlechte Stimmung unter den ehemals zufriedenen Nutzern gesorgt hat, auf die die Quizduell-Verantwortlichen zum Monatsanfang nun mit einem Facebook-Eintrag reagiert haben. Dort heißt es vom Quizduell-Team, dass man „Erklärungsbedarf“ sehe und die „Kommunikation lückenhaft war“:

[…] Eine der häufigsten Fragen, die uns zum Neuen Quizduell erreicht, dreht sich um die VIP-Mitgliedschaft. Im alten Quizduell gab es mit Premium die Möglichkeit einer einmaligen Zahlung, um Werbung loszuwerden. Im Neuen Quizduell sehen VIP-Abonnenten in Duellen keine Werbung mehr, jedoch weiterhin in der Arena. Die Erklärung dafür ist simpel: Um Quizduell weiterentwickeln und verbessern zu können, sind wir auf ein nachhaltiges Finanzierungsmodell im Spiel angewiesen. Das VIP-Abo ist noch nicht das Ende der Fahnenstange und wir arbeiten konstant daran, die Inhalte des Abos für euch wertig und relevant zu gestalten. Ähnlich sieht es bei der Werbung im Neuen Quizduell aus: Wir streben nach einer sinnvollen Balance, die uns die Entwicklung und Instandhaltung der App sichert und gleichzeitig für euch attraktiv ist […]