Quick Notes und MusicDrops erhalten größere Funktionsupdates

Die bereits von uns vorgestellten Apps Quick Notes und MusicDrops stehen in neuen Versionen bereit. Quick Notes 3.0 erweitert die Weitergabe von Notizen, überarbeitet den Brainstorm-Modus und führt eine neue Benutzeroberfläche ein. MusicDrops 1.4 ist erstmals für das iPad optimiert und soll schneller sowie zuverlässiger über Musikveröffentlichungen informieren.

Quick Notes 3.0 speichert (auch) in Ordnern

Quick Notes kann neue Notizen nun automatisch als Textdateien in einem vom Nutzer bestimmten Ordner ablegen. Als Standard verwendet die App einen eigenen Ordner in iCloud Drive. Möglich sind aber auch Verzeichnisse anderer Anwendungen. Wer etwa Obsidian nutzt, kann diktierte Notizen direkt in dessen Ablage speichern und anschließend auf dem Mac oder anderen Geräten öffnen.

Damit ergänzt die App ihre bereits vorhandene iCloud-Synchronisation um eine flexiblere Exportmöglichkeit. Die Spracherkennung selbst erfolgt weiterhin lokal auf unterstützten iPhones und iPads. Einen Überblick über den mit Version 2.0 eingeführten Brainstorm-Modus und die bisherigen Datenschutzregeln haben wir in unserem früheren Beitrag veröffentlicht.

Der Brainstorm-Modus verdichtet längere Spracheingaben beispielsweise zu Gliederungen oder Aufgabenlisten. Häufig verwendete Vorlagen lassen sich nun anheften und mit einem Fingertipp starten. Für die Verarbeitung setzt der Entwickler nach eigenen Angaben nicht mehr auf Google Gemini, sondern auf GPT 5.6 Luna. Apples lokales Sprachmodell sei für lange Aufnahmen weiterhin zu eingeschränkt. Eine spätere Nutzung von Apples Cloud-Modell soll geprüft werden.

Quick Notes 3.0 führt außerdem eine vollständig neu gestaltete Oberfläche ein. Texturen sollen an digitales Papier erinnern. Animationen, haptische Rückmeldungen und die Gliederung der Einstellungen wurden ebenfalls überarbeitet. Das Update ist für Bestandskunden kostenlos.

MusicDrops 1.4 kommt mit eigenem iPad-Layout

MusicDrops ist mit Version 1.4 nun als Universal-App für iPhone und iPad erhältlich. Die Tablet-Oberfläche nutzt den zusätzlichen Platz mit einer angepassten Anordnung der Zeitleiste, Künstleransichten und Diskografien. Die Inhalte werden somit nicht nur von der kleineren iPhone-Darstellung hochskaliert.

Die Anwendung überwacht den Apple-Music-Katalog und informiert über neue Alben, EPs und Singles ausgewählter Künstler. Das Konzept, die kostenlose Begrenzung auf zehn Künstler und die verfügbaren Kaufmodelle haben wir bei der ersten Vorstellung von MusicDrops beschrieben.

Mit dem Update zeigt die Übersicht der abonnierten Musiker aktuelle Künstlerbilder statt einer einfachen Liste. Zeitleiste und Diskografien sollen schneller geladen werden. Zudem hat der Entwickler die Push-Mitteilungen überarbeitet, die etwa beim Erscheinen eines Albums, bei neuen Vorabtiteln oder kurz vor einem Veröffentlichungstermin ausgelöst werden. Weitere Änderungen betreffen die Leistung und verschiedene Fehlerkorrekturen. Parallel zur App wurde auch die Internetseite von MusicDrops neu gestaltet.