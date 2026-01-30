Quick Notes 2.0: Diktier-App mit neuen Denk- und Orgafunktionen

Mit Version 2.0 erhält die Diktier-App Quick Notes eine Funktion, die sich gezielt an Nutzer richtet, die Ideen zunächst frei aussprechen möchten. Der neue Brainstorm-Modus erlaubt es, ohne feste Reihenfolge zu sprechen, Wiederholungen einzubauen oder Gedanken abzubrechen.

Aus dem so entstehenden Transkript erstellt die App anschließend strukturierte Ergebnisse wie Gliederungen mit Kernaussage, E Mail Entwürfe, Produktspezifikationen oder Vorschläge für Präsentationen.

Die Verarbeitung dieser längeren Inhalte erfolgt über Google Gemini, da die lokal auf dem Gerät verfügbaren Modelle hier an Grenzen stoßen. Der Brainstorm-Modus ist testweise nutzbar und erfordert anschließend ein monatliches Abonnement. Die Funktion ergänzt damit die bisherige Nutzung der App als reines Diktierwerkzeug um einen Schritt zur inhaltlichen Weiterverarbeitung.

Neue Oberfläche, feinere Steuerung bei Aufnahmen

Neben neuen Funktionen fällt vor allem die überarbeitete Benutzeroberfläche auf. Die Startansicht nutzt ein kartenbasiertes Layout, das mehr Inhalte auf dem Bildschirm zeigt als die bisherige Listenansicht. Farben, Schriftarten und Symbole wurden vollständig erneuert.

Bei der Aufnahme selbst kommen neue Bedienelemente hinzu. Nutzer können Aufnahmen nun pausieren und später fortsetzen oder direkt neu starten, ohne eine Notiz verwerfen zu müssen. Ergänzend dazu wurde eine erweiterte Bereinigungsoption eingeführt, die gesprochene Texte stärker glättet und stilistisch anpasst als die bisherige Korrektur.

Synchronisation und Datenschutz

Erstmals unterstützt Quick Notes die Synchronisation über iCloud. Notizen stehen damit auf mehreren Geräten zur Verfügung und werden nach einer Neuinstallation wiederhergestellt. Die Transkription selbst erfolgt weiterhin lokal auf kompatiblen iPhones und iPads, wodurch Sprachaufnahmen das Gerät nicht verlassen.



Daten werden nur in klar definierten Fällen übertragen. Für die Synchronisation werden Inhalte verschlüsselt in der iCloud gespeichert. Für optionale Funktionen wie den Brainstorm-Modus oder eine alternative Textbereinigung kann der Inhalt einer Notiz an Google Gemini gesendet werden, ohne zusätzliche persönliche Angaben.

Der Brainstorm-Modus ist nach einer kurzen Testphase nur mit einem Abonnement für 5,99 Euro pro Monat nutzbar, während einzelne Zusatzfunktionen wie das Speichern von Audiodateien als separater In App Kauf angeboten werden.