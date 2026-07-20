Spotify Free: Verwaltete Konten für Kinder verfügbar

Spotify bietet verwaltete Konten fortan auch im werbefinanzierten Free-Tarif an. Kinder und Jugendliche erhalten damit einen eigenen Zugang, der ausschließlich auf Musik ausgerichtet ist. Eltern und Erziehungsberechtigte können festlegen, welche Inhalte darüber abgespielt werden dürfen.

Junge Nutzer können eigene Wiedergabelisten erstellen und erhalten Empfehlungen auf Grundlage ihrer persönlichen Hörgewohnheiten. Auch der jährliche Rückblick Spotify Wrapped wird getrennt für das verwaltete Konto erstellt. Dadurch fließt die Musik der Kinder nicht mehr in die Statistiken und Empfehlungen des Elternkontos ein.

Seit 2025 in Premium: Spotify gibt Kindern eigene Profile

Die getrennte Bibliothek gewinnt zusätzlich an Bedeutung, weil Spotify die Verwaltung persönlicher Inhalte zuletzt erweitert hat. Unter anderem lassen sich inzwischen mehr Favoriten anheften und Wiedergabelisten auf Mobilgeräten in Ordner einsortieren. Verwaltete Konten erhalten nun einen eigenen Bereich für solche Sammlungen, ohne das Profil der Erwachsenen zu verändern.

Eltern bestimmen Inhalte und Wiedergabe

Erziehungsberechtigte können Titel ausblenden, die von den jeweiligen Rechteinhabern als nicht für jüngere Hörer geeignet gekennzeichnet wurden. Zusätzlich lässt sich die Wiedergabe einzelner Songs oder bestimmter Künstler sperren. Damit gehen die Kontrollmöglichkeiten über einen allgemeinen Filter hinaus.

Videos und die kurzen, sich wiederholenden Canvas-Animationen sind in verwalteten Konten standardmäßig abgeschaltet. Die Profile werden automatisch privat angelegt und erscheinen nicht in der Spotify-Suche. Kommunikationsfunktionen wie persönliche Nachrichten stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Die Einschränkungen sollen verhindern, dass junge Nutzer über ihr Profil gefunden oder innerhalb der App kontaktiert werden können.

Einrichtung erfolgt über das Elternkonto

Ein verwaltetes Konto lässt sich direkt in der Spotify-App anlegen. Dafür öffnen Eltern über das Profilbild das Kontomenü, wählen „Konto hinzufügen“ und anschließend „Verwaltetes Konto erstellen“. Die weiteren Einstellungen werden innerhalb der App vorgenommen.

Spotify hatte verwaltete Konten zuvor bereits für Familien mit einem kostenpflichtigen Abonnement angeboten. Mit der Ausweitung auf den Gratiszugang steht das Modell nun auch Haushalten offen, die kein Premium-Abo nutzen. Voraussetzung bleibt, dass das Konto des Kindes von einem Elternteil oder einer anderen erziehungsberechtigten Person eingerichtet und verwaltet wird.