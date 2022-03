Qi-Pad und Steckdosen als Einbau-Kombi für die Tischplatte

Von den satten Preisen des neuen Zubehörs von Zens einmal abgesehen, stellt sich ohnehin die Frage, ob man einen hochwertigen Schreibtisch für den gebotenen Komfort mal eben zersägen will. Interessant scheint uns dergleichen eher als optionales Zubehör für einen Eigenbau-Schreibtisch zu sein. Damit verbunden erinnern wir aber gerne auch nochmal an die nicht nur wesentlich günstigere, sondern auch besser auf das iPhone zugeschnittene Möglichkeit, Apples MagSafe-Adapter mithilfe einer Standard-Kabeldurchführung im Schreibtisch zu verbauen .

Die in die beiden neuen Einbau-Adapter integrierten Drahtlos-Module lassen sich dem Hersteller zufolge problemlos auch benutzen, wenn das iPhone in eine Hülle gepackt ist. Die maximale Rückenstärke wird hier mit drei Millimetern angegeben.

