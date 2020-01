Zens Liberty: Das Qi-Multi-Ladepad im ersten Test

Vergangene Woche haben wir darüber berichtet, dass das Qi-Ladepad Zens Liberty verkaufsbereit ist. Die Besonderheit an der vergleichsweise teuren Ladematte ist die Tatsache, dass sich deren Entwickler dran versucht haben, (in eingeschränktem Umfang) zu realisieren, an was Apple mit AirPower gescheitert ist: Der Möglichkeit, mehrere Geräte frei platziert und gleichzeitig zu laden.

Zens Liberty stammt aus den Niederlanden, und so sind es auch unsere Kollegen von iCulture.nl, die die vergleichsweise teuere Ladematte bereits unter die Lupe genommen haben. Deren Review könnt ihr hier im Original einsehen, die Google-Übersetzer-Version findet ihr hier.

Das Fazit zusammengefasst: Mit einem Preis von 139 Euro bzw. 179 Euro in der Variante mit gläserner Oberfläche ist Zens Liberty keinesfalls günstig. Dafür darf man dann aber ein außergewöhnliches Ladegerät sein eigen nennen, das auch wie angekündigt funktioniert. Ihr könnt iPhones oder auch AirPods frei auf der Oberfläche platzieren und der Akku wird geladen, solange das betreffende Gerät größtenteils darauf aufliegt. Allerdings erfordert die Ausstattung mit 16 Ladespulen besondere Kühlmechanismen, sodass hier und da auch ein Lüfter zum Einsatz kommt – nicht besonders laut, doch auf dem Nachttisch könnte das Geräusch durchaus störend sein.