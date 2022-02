Fast wie AirPower: 16-Spulen-Ladegerät für 300 Euro im Anmarsch

2017, vor rund vier Jahren, kündigte Apple vollmundig die baldige Verfügbarkeit der hauseigenen AirPower-Technologie an. Man arbeite an einer Lösung, die dafür sorgen werde, dass die gesamte Branche einen Schritt nach vorne gehen könne. Apples Marketing-Chef Phil Schiller zeigte sich damals so überzeugt von der Lösung, dass im Rahmen eines Apple Special Events ein Sneak Peak auf das noch unfertige Produkt gewährt wurde.

Gezeigt wurde anschließend eine induktive Ladematte, die aufgelegte Geräte unabhängig von ihrer Platzierung mit Strom versorgte und nicht mehr voraussetzte, dass diese auf den richtigen Platz gelegt werden mussten. Was dann folgte ist mittlerweile Geschichte. Im Frühjahr 2019 gab das Unternehmen nach langer Ruhezeit bekannt, dass die AirPower-Matte nun doch nicht in den Handel kommen werden. Die Sprachregelung damals: Das Produkt könne den hohen Firmenstandards in der aktuellen Ausführung nicht gerecht werden.

Aus dem Firmenumfeld meldeten sich damals Insider, die von einer unterschätzten Hitzeentwicklung berichteten und eine vorhandene Brandgefahr als hauptverantwortlich für das Aus des AirPower-Projektes machten.

Die Tischlösung Zens Liberty

Nun schickt sich der Markt der Drittanbieter an Apples Versprechen zu erfüllen. Alen voran der niederländische Anbieter Zens, der bereits 2019 über Arbeiten an AirPower-ähnlichen Ladegeräten informierte.

Mit dem Zens Liberty hat das in Eindhoven ansässige Unternehmen jetzt eine Lösung für die Integration in Schreibtische Angekündigt, die mit 16 Spulen ausgestattet ist und die freie Platzierung von QI-kompatiblen Geräten ermöglichen soll. Auf der rechteckigen Ladeplatte sollen sich dennoch nur zwei Geräte (mit je maximal 10 Watt) gleichzeitig laden lassen.

Das Zens Liberty ist in einer weißen und einer schwarzen Varian mit Glasfront erhältlich, wird mit einem 65 Watt-Netzteil ausgeliefert, das auch die beiden integrierten USB-Ports mit Strom versorgt, und trägt eine unverbindliche Preisempfehlung von 249,99 Euro (weiß) beziehungsweise 299,99 Euro (schwarz mit Glasfront).