Hacker veröffentlichen gestohlene Samsung-Daten

Für den Datendiebstahl bei NVIDIA und nun auch bei Samsung zeichnet offenbar eine Hackergruppe namens LAPSUS$ verantwortlich, die am Wochenende dann Torrent-Links zu einem rund 190 GB großen Datenpaket über den Messenger-Dienst Telegram verteilt hat. Der Beschreibung zufolge sollen darin auch sensible Informationen rund um die Sicherheitssysteme von Samsung-Smartphones, etwa die biometrische Authentifizierung (also Fingerabdruck- oder Gesichtsscanner) betreffend sowie spezieller Code, mit dessen Hilfe man grundlegende Schutzmechanismen des Betriebssystems umgehen kann, enthalten sein.

In einer Stellungnahme gegenüber US-Medien hat Samsung den Vorfall bestätigt und mitgeteilt, dass einer ersten Untersuchung zufolge zwar Quellcode-Daten von Galaxy-Geräten, jedoch keinerlei persönliche Daten von Kunden oder Mitarbeitern betroffen sind. Dementsprechend erwarte man derzeit auch keine Auswirkungen auf das Geschäft und habe zudem Maßnahmen ergriffen, um den Schutz der Kunden zu verbessern und solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

