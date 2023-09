Push-Benachrichtigung für Ersthelfer: Einsätze haben sich verdoppelt

Zuvor hatte bereits die Berliner Feuerwehr ein positives Zwischenfazit zur Ersthelfer-App „KatRetter“ gezogen, die seit Oktober 2021 in der Hauptstadt verfügbar ist. Innerhalb von vier Monaten registrierten sich hier 4.500 Personen als Nothelfer – im gleichen Zeitraum rückten die Laien in 3.284 Fällen dann auch aus.

Entsprechend häufiger werden diese inzwischen verständigt. Dies geht aus aktuellen Zahlen hervor , mit denen das Innenministerium im Landtag von Baden-Württemberg auf eine Kleine Anfrage der FDP reagiert hat. Demnach wurden allein 2022 fast 8.000 freiwillige Ersthelfer per App verständigt. Im Jahr zuvor wurden die App-Benachrichtigungen nur in 3.250 Fällen ausgespielt.

Diese sind meist schneller am Einsatzort als die professionellen Helfer und können die Überlebenschancen so, je nach Notsituation, dramatisch erhöhen. Vor allem wenn Defibrillator eingesetzt werden, eine Herzdruckmassage nötig ist oder die Rettungskräfte erst umständlich zur verunfallten Person gelotst werden müssen, sind die Laien-Helfer oft Gold wert.

Die Idee ist schnell erklärt: Da es Feuerwehr und andere Nothelfer vor allem in ländlichen Regionen immer wieder mit teils erheblichen Anfahrtswegen zu tun haben, schlagen Apps wie die eingangs genannten im Ernstfall in der unmittelbaren Nachbarschaft der hilfesuchenden Person alarm und verständigen registrierte Ersthelfer im Umkreis des Notrufs.

Mit iPhone-Applikationen wie KATRETTER oder der regional begrenzten Lösung Region der Lebensretter bieten sich in Apples Software-Kaufhaus mittlerweile unterschiedliche Anwendungen für ausgebildete Ersthelfer, die diese im Ernstfall per Push-Meldung benachrichtigen und direkt in die Spur schicken können.

Insert

You are going to send email to