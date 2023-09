Tiefstpreis für StandBy: 4-in-1-Ladeturm mit MagSafe und 100 Watt

Letztgenannte kostet heute 48 statt 75 Euro und bietet drei USB-C-Ports und einen USB-A-Steckplatz an – ausreichend um im Urlaub als Alleinladegerät mit in den Rucksack gesteckt zu werden.

Neben dem 4-in-1-Ladeturm bietet Ugreen heute zahlreiche seiner Netzteile in befristeten Angebotsaktionen an, die im Schnitt etwa auf einen Preisnachlass von 30 Prozent kommen. Besonders erwähnenswert sind hier der 30-Watt-Ladewürfel für die neue iPhone-Generation, der für nur noch 12,99 Euro angeboten wird, sowie die das 100 Watt starke 4-Port-Netzteil der Nexode-Familie.

Seit Ende August bietet der Zubehöranbieter Ugreen in der Familie der so genannten Nexode-Ladegeräte einen kompakten 4-in-1-Ladeturm mit MagSafe an. Damals startete das Premium-Netzteil mit GaN-Technologie zum stolzen Verkaufspreis von 179,99 Euro in den Markt. Heute, nur 32 Tage später, lässt sich der Aufsteller für Schreib- und Nachttische bereits für 119,99 Euro ordern.

Insert

You are going to send email to