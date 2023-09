Massive Zunahme falscher PayPal-Anrufe

Weiterhin wird von der Bandansage dazu aufgerufen, per Tastendruck auf eine mögliche Auswahl von Optionen zu reagieren. Betroffene die diesem Aufruf gefolgt sind, wurden anschließend mit Call-Centern verbunden – oft wechselt das Gespräch dann ins „Englische mit leicht indischem Akzent“. In der Regel geht es bei den anonym eingehenden Betrugsanrufen um Transaktionen in einer Höhe von 700 Euro.

Die Angerufenen werden unter dem Vorwand des Käuferschutzes anschließend dazu aufgefordert persönliche Daten preiszugeben, um die anstehende Transaktion zu blockieren. Eine Masche, die wohl nur in den seltensten Fällen funktionieren dürfte, aktuell aber so sehr um sich greift, dass nicht nur die Anzahl der betroffenen Anwender sondern auch die der flankierenden Warnungen beinahe täglich zunimmt.

Bereits Mitte August warnten die Verbraucherzentralen vor einer Zunahme falscher PayPal-Kontaktaufnahmen. Mit so genannten Schockanrufen versuchten Betrüger die Popularität des Bezahlungsdienstleisters zu ihren Gunsten auszunutzen und traten eine massive Welle an Spam-Anrufen los, die die angerufenen Personen mit Bandansagen über hohe, unerwartete Transaktionen informierten.

