Nur heute: In 10 Minuten zur Mindfulness-Medaille

Noch zehn Minuten Freizeit zur Verfügung? Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr diese dafür nutzen, heute noch eine Medaille in Apples Fitness-App abzugreifen. Im Bereich “Herausforderungen ‘Limitierter Ausgabe’” bietet Apple aus Anlass des “Welttags der psychischen Gesundheit” dort eine passende Medaille an, die sich mit nur 10 Minuten Zeiteinsatz freispielen lässt.

“Mindful Month”-Challenge

Die sogenannte “Mindful Month”-Challenge, die euch mit der Medaille zum Tag der mentalen Gesundheit lockt, soll das Bewusstsein für psychische Gesundheit stärken. Ähnlich wie bei vorherigen Herausforderungen bietet Apple den Teilnehmern der Challenge die Möglichkeit, neben den digitalen Auszeichnungen auch spezielle Sticker freizuschalten.

Die Mindfulness-Medaille ist die erste Herausforderung, die Apple seit der letzten “National Parks”-Challenge im August anbietet. Damals sollten Nutzer eine 20-minütige Wanderung oder einen Spaziergang im Freien absolvieren.

Um die heute angebotene Medaille mitzunehmen, sind Anwender dazu aufgerufen, zehn Minuten in einer Applikation zu verbringen, die sogenannte Achtsamkeitsminuten in Apples Health-Applikation aufzeichnet. Dies ist bei vielen Meditations- und auch Yoga-Anwendungen der Fall.

Zehn Achtsamkeitsminuten

Besitzer einer Apple Watch können auf ihrer Computeruhr auch die Achtsamkeit-App öffnen und hier zwei fünfminütige Atemübungen oder die dort angebotenen Reflexionen absolvieren. Sobald die benötigten Achtsamkeitsminuten erreicht sind, werden diese in der Health-App gespeichert und von der Fitness-App angezeigt, was umgehend zur Freigabe der Medaille und der begleitenden Sticker führt.

Apple bietet entsprechende Herausforderungen regelmäßig an und will so spielerisch zu mehr körperlicher Aktivität motivieren – so bequem wie heute lassen sich die Medaillen ansonsten nicht mitnehmen. Wer bislang noch nicht mitgemacht hat, darf die Mindfulness-Medaille als Einladung für einen einfachen Einstieg in Apples Herausforderung annehmen.