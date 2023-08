Probleme mit der Abo-Zahlung? Entwickler können künftig Kulanz gewähren

Wie das Ganze dann in der Praxis aussieht, bleibt erstmal abzuwarten. In der Vergangenheit konnten wir ja auch schon über so eher nicht beabsichtigte „Kulanz-Regelungen“ berichten , wenn beispielsweise Netflix-Abos, die über iOS abgeschlossen und wieder gekündigt wurden, noch monatelang gebührenfrei aktiv blieben.

Zunächst wirkt sich die für den 14. August angekündigte Änderung nur auf die Verlängerung von Abonnements aus. Falls im Rahmen der automatischen Verlängerung ein Problem mit der bei Apple hinterlegten Zahlungsmethode auftritt, wird das Abo in Zukunft nicht mehr zwangsläufig beendet, sondern der Nutzer kann durch einen Hinweis in der betreffenden App dazu aufgefordert werden, die Daten zu aktualisieren. Es obliegt damit verbunden dem Anbieter der App, ob und und über welchen Zeitraum hinweg er das Abo auf Kulanz weiterlaufen lässt.

