PowerOpti: Stromzähler-Daten per App abrufen

Spätestens wenn man ein Balkonkraftwerk in Verwendung hat, will man öfter einen Blick auf den Stromzähler werfen, um sein Nutzungsverhalten zu optimieren und im besten Fall zu automatisieren. Mit dem PowerOpti hat der Berliner Anbieter PowerFox ein Modul im Programm, das den Zählerstand auslesen und über eine Cloud-Lösung zum ortsunabhängigen Abruf per App bereitstellen kann.

Mit einem Preis von 90 Euro ist der PowerOpti kein billiges Vergnügen, allerdings handelt es sich hierbei letztendlich auch um mehr, als einen simplen Datensender. Der PowerOpti selbst kommuniziert über die Infrarotschnittstelle moderner Energiezähler mit diesen Geräten und überträgt die auf diese Weise ausgelesenen Daten über WLAN an die Cloud des Herstellers. Von dort kann sie der Endnutzer dann über seinen persönlichen Zugang abrufen.

Mit Blick auf die Cloud-Integration ist zu beachten, dass diese nur über die ersten drei Jahre hinweg im Kaufpreis enthalten ist. Im Anschluss fällt für die Unkostendeckung eine Jahresgebühr von 8,99 Euro an, die sich auf 4,99 Euro reduzieren lässt, wenn man der Weiterverwendung von Nutzungsdaten zustimmt.

Verzichtet man auf die Cloud-Nutzung, so lässt sich der PowerOpti weiterhin dafür verwenden, per App die aktuellen Leistungswerte abzurufen. Hierzu muss man sich aber im selben WLAN-Netz befinden und die Daten werden auch nicht gespeichert.

Passend für unterschiedliche Zählermodelle

Der PowerOpti wird nicht nur für verschiedene Stromzählermodelle angeboten, sondern ist auch auch für Wärme- und Wasserzähler erhältlich. Je nach Bauweise des Zählers wird das Gerät dann per Magnet aufgesetzt, aufgesteckt oder geklebt. Das benötigte Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Für die Installation wichtig, ist zudem, dass ihr am Einsatzort des PowerOpti WLAN-Empfang habt (die zugehörige Antenne lässt sich auch aus einem Stromkasten herausführen) und eine Steckdose in der Nähe ist, um das USB-Netzteil für die Stromversorgung des Senders einzustecken.

Der Einsatz von Zubehör wie dem PowerOpti muss in der Regel nicht genehmigt werden. Allerdings ist für das Auslesen aller vom Zähler zur Verfügung gestellten Werte die sogenannte Zähler-PIN erforderlich. Dieser Code kann beim Anbieter abgerufen werden und wird im Rahmen des Installationsvorgangs denn in die App eingegeben.

Live-Zählerstand und statistische Werte

Die PowerFox-App bietet dann ortsunabhängig Zugriff auf die aktuellen und historischen vom PowerOpti erfassten Werte. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise das konkrete Nutzungsverhalten am aktuellen Ertrag einer Solaranlage ausrichten. Bei unserer Beispiel-Installation hängt der PowerOpti an einem Zweiwegezähler und erfasst sämtliche Verbrauchs- und Einspeisedaten.

Über die Anzeige des aktuellen Verbrauchs beziehungsweise der aktuellen Einspeiseleistung hinaus sammelt die PowerFox-App statistische Werte zum Verbrauch beziehungsweise der Einspeisung auf Tages-, Monats- oder Jahresbasis. Ergänzend kann man sich auch anzeigen lassen, ob und wie weit der aktuelle Monatsverbrauch von den an den Energieanbieter geleisteten Abschlagszahlungen abweicht.

Schnittstellen zu offenen Plattformen

Die vom PowerOpti übermittelten Daten können auch in verschiedene Smarthome-Systeme eingebunden werden, darunter openHAB, Home Assistant oder iO Broker. Auf diesem Weg oder durch die direkte Integration in darauf spezialisierte Plattformen lassen sich auch Lösungen zum PV-Überschussladen von Elektroautos realisieren.

Im Zusammenhang mit derartigen Automatisierungen kann die von PowerOpti gebotene Möglichkeit zum Live-Abruf der aktuellen Verbrauchs- und Einspeisedaten Gold wert sein. Bei uns stet hier bislang die Bequemlichkeit im Vordergrund und der Blick in die App spart den Weg in den Keller, wenn man wissen will ob man gerade ausreichend PV-Überschuss für die Spül- oder Waschmaschine hat.