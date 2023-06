Trotz Kündigung: Netflix-Abos laufen teils Monate nach – zum Kundenvorteil

In einem vorliegenden Fall erfolgte die Abo-Beendigung in der Abo-Verwaltung des App Stores zum 6. Februar. Die Meldung Apples erreichte Netflix dann jedoch erst vier Monate später. Eine Verzögerung die dafür sorgte, dass sich der Account noch bis Mitte Juni kostenfrei nutzen ließ, ehe Netflix dieses dann von sich aus kündigte.

Die Abstimmung zwischen Apple, Netflix und der Aboverwaltung des App Store scheint jedoch noch über gehöriges Verbesserungspotenzial zu verfügen. So liegen uns inzwischen Erfahrungsberichte von Anwendern vor, die sich trotz einer Kündigung ihres in den Netflix-Spielen abgeschlossenen Netflix-Zugangs, noch mehrere Monate lang weiterhin über den vollen Zugriff auf alle Videoinhalte freuen konnten.

