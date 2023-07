Probeabo für 3 Monate Apple TV+ nicht nur für Neukunden

Es soll ja Nutzer geben, die Apples Videodienst Apple TV+ bereits seit seinem Start nutzen, aber noch keinen Pfennig dafür bezahlt haben. Möglich wird so etwas durch Aktionen wie etwa die von MediaMarkt und Saturn angebotenen 3 kostenlosen Monate Apple TV+. Was eigentlich nur für Neukunden gelten sollte, lässt sich Anwenderberichten zufolge auch mehrmals in Folge nutzen.

Regulär werden für Apple TV+ pro Monat 6,99 Euro fällig. Dies ist auch zu beachten, wenn ihr von einer der immer wiederkehrenden Werbeaktionen in diesem Zusammenhang Gebrauch macht. Die kostenlosen Monate gehen nämlich in ein reguläres Abo über, wenn man nicht vor deren Ablauf kündigt.

Zahlreiche interessante Neuzugänge

Vom Programm her konnte Apple TV+ über die vergangenen Wochen hinweg wieder Neuzugänge für so gut wie jeden Geschmack vermelden. Sei es die neue Thriller-Serie Hijack, die Science-Fiction-Serie Silooder auch die heute mit den ersten beiden Folgen angelaufene zweite Staffel der schrägen Krimiserie The Afterparty.

Apple TV+ ist seit Ende 2019 verfügbar und wurde anfangs über mehr als ein Jahr hinweg durch die Bank kostenlos angeboten. Seither suchen regelmäßige von Apple selbst oder verschiedenen Handelspartnern durchgeführte Promo-Angebote nach zahlenden Kunden für den Dienst.

Im Jahresabo günstiger

Wer sich dauerhaft für ein kostenpflichtiges Abonnement von Apple TV+ entscheidet, sollte in jedem Fall auf dem Schirm haben, dass es alternativ zur Standardvariante für 6,99 Euro im Monat auch die Möglichkeit gibt, sich den Zugriff zum vergünstigten Preis von 69 Euro für ein komplettes Jahr zu sichern. Der Monatspreis fällt dann auf nur noch 5,75 Euro. Die Möglichkeit zum Wechsel auf ein Jahresabo wird euch angezeigt, wenn ihr Apple TV+ in der Abo-Übersicht in eurem Apple-Konto aufruft und dort dann die Option „Alle Abos anzeigen“ wählt.

Alternativ dazu kann es auch günstiger sein, wenn ihr das Abonnement verschiedener Apple-Dienste über die Abo-Pakete Apple One kombiniert.