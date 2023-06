Apple TV+: „Hijack“ und weitere erste Folgen kostenlos ansehen

Die neue Thriller-Serie handelt von der Entführung eines Flugzeugs auf dem Weg von Dubai nach London. An Bord der Maschine versucht sich der Hauptdarsteller Idris Elba in der Rolle des in der Wirtschaft tätigen Managers Sam Nelson auf Basis seiner beruflichen Erfahrungen als Verhandlungsführer und Retter der entführten Passagiere.

Auf Apple TV+ kann man als Nicht-Abonnent ja schon längere Zeit die ersten Folgen von ausgewählten Serien kostenlos ansehen. Apple will mit dieser Werbemaßnahme natürlich nichts verschenken, sondern setzt vielmehr darauf, dass man sich auf diese Weise zu einem Abonnement des Videodienstes hinreißen lässt. Das könnte zumindest bei einem Teil der in diesem Rahmen verfügbaren Serien klappen.

