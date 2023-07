Puzzle-Adventure „Lost in Play“ als iOS-Version erschienen

Lost in Play ist mit seinem handgezeichneten Grafikstil, der an Zeichentrickserien aus der Kindheit erinnert, eine Geschichte für jedes Gemüt. Egal, ob du ein aufmunterndes Vergnügen suchst oder dich einfach nur amüsieren willst: das ist eine Geschichte für die ganze Familie.

Die Handlung von „Lost in Play“ dreht sich um ein Geschwisterpaar, dem man dabei helfen muss, den Weg zurück nach Hause zu finden. Der Weg dorthin führt durch eine bizarre Welt und wird von zahlreichen Rätseln und Geheimnissen umrankt, die der Spieler in klassischer Point-and-Click-Manier lösen muss.

Das Puzzle-Adventure Lost in Play ist im vergangenen Jahr für Mac und Windows sowie für die Nintendo Switch erschienen und wurde in der Folge mit viel Lob und diversen Auszeichnungen bedacht. Jetzt haben die Entwickler auch eine Version für Mobilgeräte fertiggestellt. Die iOS-Version von „Lost in Play“ lässt sich kostenlos im App Store laden und kann bei Gefallen über einen Einmalkauf von 6,99 Euro zur Vollversion erweitert werden.

Insert

You are going to send email to