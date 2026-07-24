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Start vorerst ohne Deutschland

Prime Video wird zur Spielezentrale: iPhone dient als Controller
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Amazon erweitert die Prime-Video-App um einen eigenen Spielebereich. Nutzer können Cloud-Spiele des hauseigenen Dienstes Luna künftig direkt neben Filmen, Serien und Sportübertragungen auswählen und starten. Zum Auftakt bleibt die Neuerung allerdings auf Fire-TV-Geräte in den USA und Großbritannien beschränkt.

Amazon Luna Spiele

Im neuen Reiter „Games“ finden Prime-Mitglieder unter anderem „Fallout 4“, „Hogwarts Legacy“, „EA Sports FC 26“, „Dispatch“ und mehrere Partyspiele. Die Titel laufen auf Amazons Servern und werden als Videostream auf den Fernseher übertragen. Downloads oder eine Spielekonsole sind nicht erforderlich.

Das iPhone ersetzt den Controller

Gesteuert werden die Spiele entweder mit einem kompatiblen Bluetooth-Controller oder über das Smartphone. Die kostenlose Luna-Controller-App verwandelt das iPhone in eine virtuelle Fernbedienung mit Tasten und Steuerkreuz. Bei Partyspielen können mehrere Teilnehmer ihre eigenen Smartphones verbinden.

Amazon hebt insbesondere Spiele wie „Clue“, „Ticket to Ride“ und „Taboo“ hervor, die sich ohne klassische Spielkonsole gemeinsam im Wohnzimmer nutzen lassen. Auch das zum neuen Prime-Video-Film passende „Masters of the Universe: Legends Unite“ wird über die gemeinsame Oberfläche beworben.

Das Konzept erinnert an Netflix, das das iPhone ebenfalls als Controller für Spiele auf dem Fernseher einsetzt. Erst gestern haben wir zudem eine Auswahl der im Netflix-Abo enthaltenen iPhone-Spiele vorgestellt.

Amazon Luna Iphone App

Deutschland ist vorerst nicht dabei

Obwohl Amazon Luna bereits seit 2023 in Deutschland verfügbar ist, erscheint der neue Prime-Video-Spielebereich hierzulande zunächst nicht. Amazon will weitere Länder, Geräte und Spiele erst zu einem späteren Zeitpunkt ankündigen.

Deutsche Prime-Mitglieder können die in ihrem Abonnement enthaltenen Luna-Spiele weiterhin über die bisherige Luna-Oberfläche starten. Auch auf dem iPhone und iPad funktioniert der Cloud-Dienst über den Browser. Die Prime-Video-App für iOS erhält zum jetzigen Zeitpunkt keinen eigenen Spielebereich.

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24. Juli 2026 um 09:58 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Ich verstehe dieses ganze Zocken nicht. Auch auf dem iPhone scheint es mehr Gamez als Appz zu geben. Ich habe nicht ein einziges installiert und wenn man sich die Zeit überlegt, die man damit verlieren würde, muss man ja Merz schon fast recht geben ;)

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    • Sorry, aber was ist denn das für ein furchtbarer Kommentar? Zocken ist ein Hobby. Hobbies kosten Zeit. Laut deiner Logik könnte ich jetzt auch sagen: wenn alle arbeiten würden statt Sport zu machen/Serien zu schauen/in einem Verein tätig zu sein…

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    • sagt er und schreibt texte im internet. passt auch zum thema merz, in der zeit hättest du arbeiten können!
      das du spiele nicht magst ist ja ok, aber zocker als faul betiteln? naja

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  • das Rad kann nicht neu erfunden werden; oder vielleicht doch ….

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