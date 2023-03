Cloud-Gaming mit Amazon Luna jetzt auch bei uns

Mit dem Start seines Cloud-Gaming-Angebots verbunden, bietet Amazon jetzt auch den darauf zugeschnittenen Luna Controller in Deutschland an. Der Game Controller von Amazon ist ebenfalls ab sofort zum Preis von 69,99 Euro erhältlich und lässt sich über Bluetooth mit Macs, Windows-Computer und Android-Geräten verbinden. Eine iOS-Unterstützung fehlt dem zughörigen Datenblatt zufolge bislang jedoch.

Darüber hinaus lassen sich die Inhalte von Luna+ um so etwas wie Channels erweitern, beispielsweise gibt es mit Ubisoft+ zum Monatspreis von 17,99 Euro Zugang zu AAA-Titeln aus Serien wie Assassin's Creed, Watch Dogs, Tom Clancy oder Far Cry. Jackbox Games umfasst für 4,99 Euro pro Monat Titel wie wie Quiplash, Trivia Murder Party und Drawful.

Das Standard-Abo Luna+ bietet zum Monatspreis von 9,99 Euro Zugriff auf ein deutlich erweitertes Angebot an Spielen, darunter Titel wie wie Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition, Spongebob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated oder Resident Evil 2 sowie zahlreiche Retro-Klassiker von Anbietern wie Capcom oder SNK.

Nicht nur die Amazon-Fernseher , auch der Cloud-Gaming-Dienst Amazon Luna ist von heute an auch in Deutschland erhältlich . Abonnenten von Amazon Prime erhalten ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf einen monatlich wechselnde Auswahl von Titeln, aktuell beispielsweise Mega Man 11 von Capcom und im April unter anderem das Jackbox Party Pack 3. Darüber hinaus lassen sich die Inhalte über verschiedene Abo-Modelle erweitern. Luna lässt sich auf einer Vielzahl von Geräten, darunter neben Fire TV auch der Mac, iPhones und iPads nutzen.

