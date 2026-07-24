Apple Watch wird zur Fernbedienung für Blackmagic Camera

Blackmagic Design aktualisiert seine kostenlose Kamera-App für iPhone und iPad auf Version 3.4. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Möglichkeiten zur Fernsteuerung über die Apple Watch sowie neue Werkzeuge für komplexere Produktionen mit mehreren Kameras.

Grundsätzlich neu ist die Apple-Watch-Anbindung nicht. Bereits im April hatten wir über die Einführung der Watch-Fernbedienung mit Version 3.3 berichtet. Aufnahmen ließen sich schon damals starten und stoppen, während das Kamerabild am Handgelenk kontrolliert werden konnte.

Schnellzugriff über das Zifferblatt

Mit Version 3.4 erhält die Begleit-App nun zusätzliche Kamera-Bedienelemente. Welche Parameter sich neu über die Uhr verändern lassen, führt Blackmagic im Änderungsprotokoll allerdings nicht im Detail auf.

Neu ist zudem eine Komplikation für das Apple-Watch-Zifferblatt. Nutzer können die Kamerasteuerung damit direkt vom Zifferblatt aus öffnen, ohne zunächst das App-Menü der Uhr aufrufen zu müssen. Dies dürfte besonders praktisch sein, wenn das iPhone auf einem Stativ, Gimbal oder an einer schwer erreichbaren Position montiert ist.

Fernsteuerung über REST-Schnittstelle

Die Kamera-App kann jetzt außerdem über eine REST-Schnittstelle angesprochen werden. Damit lassen sich Funktionen der Anwendung in eigene Steuerungen und automatisierte Produktionsabläufe integrieren.

Der neue Remote Camera Manager lädt zuvor gespeicherte Kameralisten und erleichtert so die Verwaltung mehrerer iPhones oder iPads. Ergänzend lassen sich Bedienelemente für externe Fokus- und Zoomsteuerungen in den Zubehör-Einstellungen zuweisen.

Proxys gezielter verwalten

Ein neuer Proxy Clip Manager zeigt die vorhandenen Proxydateien an und ermöglicht deren Verwaltung. Auf Wunsch können die kleineren Arbeitskopien automatisch entfernt werden, wenn Nutzer die zugehörigen Originalaufnahmen löschen.

Hinzu kommen getrennte Einstellungen für Router und Streamingziel sowie mehrere Fehlerkorrekturen. Blackmagic nennt unter anderem Verbesserungen für die Frontkamera der iPhone-17-Modelle, Histogramm und Fokus-Peaking, Stereo-Audio und variable Bildraten. Vorhandene Presets lassen sich jetzt außerdem mit geänderten Einstellungen aktualisieren. Blackmagic Camera 3.4 steht kostenlos für iPhone und iPad bereit.